Cum a fost Jorge refuzat de Antonia?! Nu o să uite niciodată reacția pe care a avut-o aceasta: „Am înlemnit, îți dai seama”. Artistul a dezvăluit public căror vedete din showbiz le-a făcut avansuri

Jorge este unul dintre cei mai carismatici artiști de la noi, care debordează de energie mereu, dar și de sinceritate, căci este transparent cu cei care-l urmăresc, alegând să nu ascundă de ochii lumii nimic.

Asta a făcut și în ultimul interviu pe care l-a oferit la TV.

De fapt, în urma unei provocări, artistul a dat totul din casă și astfel s-a aflat că, cu mult timp în trecut, Antonia l-a pus într-o situație foarte jenantă.

Jorge a spus abia acum totul

În cadrul jocului cu sosuri picante, pus în scenă de Cătălin Măruță, Jorge a mai spus, a mai mâncat, dar în cele din urmă, a ales să nu se mai ascundă și, la insistențele prezentatorului și ale fanilor, a dat cărțile pe față.

Astfel că, după următoarea întrebare, Jorge a dat explicații prin care a ținut să lămurească faptul că, deși a precizat trei nume de femei celebre, în cazul uneia situația nu a stat deloc așa cum ar crede unii.

”Căror vedete din showbiz-ul românesc le-ai făcut avansuri, dar te-au refuzat?”, este întrebarea pe care i-a pus-o Cătălin Măruță artistului.

Întrebare care l-a făcut să vorbească despre Alina Ceușan, Jo și Antonia. Dar, doar în cazul celei din urmă, vedeta spune că nu a fost vorba despre un flirt, ci mai degrabă de un gest de omenie.

Cum a fost Jorge refuzat de Antonia [Sursa foto: Captura video ]

Gest pe care partenera de viață a lui Alex Velea l-a refuzat cu vehemență, lucru care l-a făcut să se simtă extrem de incomod, mai ales că în jurul lor era foarte multă lume prezentă.

Concret, Jorge s-a oferit să îi dea Antoniei geaca sa, având în vedere că întâmplarea povestită de el a avut loc când termometrele arătau foarte puține grade, moment în care s-a trezit cu un refuzat dur și categoric, pe care nu-l va uita niciodată.

„Antonia, Jo, Alina Ceușan.(...) N-a fost niciun avans real (n. red în cazul Antoniei). A fost o chestie înțeleasă greșit. Eram la premiile muzicale acum 10 ani, era un frig infernal, era în Brașov, tremuram toți, erau 3 grade, ceva de genul, eu eram îmbrăcat cu geacă, cu haină, cu de toate, iar în dreapta mea era Antonia care era într-un maieuț cu spatele gol și Alex care avea un costum și eu eram singurul care avea geacă și pentru că am văzut-o pe Antonia că tremura efectiv, mi-am dat geaca jos și am întrebat-o dacă pot să-i dau ei geaca și s-a uitat la mine și mi-a zis: <<I-a geaca asta de pe mine, pleacă de aici>>. Am înlemnit, îți dai seama, dar nu era nimic intenționat”, a spus Jorge, în cadrul emisiunii moderată de Cătălin Măruță.