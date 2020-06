Ion Iliescu a fost pictat într-un tablou, cu ocazia comemorării evenimentelor violente din 13-15 iunie 1990. Fostul președinte apare ținând în mînă un baston cu care minerii îi băteau pe manisfestanți, iar pe fundal se vede un autobuz imcendiat. Pictorul Paul Hitter, realizatorul tabloului, a explicat: “Pentru ca mai am un pic si ies eu la pensie, si inca discutam despre Mineriada, sa lamurim niste lucruri. Iliescu nu va pati nimic niciodata legat de Mineriada. Iliescu a fost omul agreat de catre organizatorii Revolutiei (Moscova si Washington). El trebuia sa fie, el a fost. Daca nu era el, ar fi fost altul, care ar fi facut cam acelasi lucru. Iliescu a vorbit pe intelesul "poporului", care dupa 45 de ani de comunism avea anumite reflexe si un mod de a gandi”. (vezi ce protest a avut loc în fața casei lui Ion Iliescu)

„Doar nu credea cineva vreodata ca "poporul" il va alege pe Ratiu. Sa nu mai vorbim de naivitatea celor doi contracandidati...in loc sa fie doar unul care sa adune toate voturile celor anti Iliescu, au fost doi! Piata Universitatii, fie ca ne place fie ca nu, a fost prima manifestare Soros in Romania. Nu stiu daca Marian Munteanu a primit ajutor sau mesaje de la Soros, dar stiu ca Viktor Orban, exact in acei ani era bursier Soros. Cert este ca in Piata Unviersitatii apareau steaguri UE (am mai postat fotografiile), de la balcon vorbeau unii dintre actualii progresisti, vorbeau ambasadori ( va suna cunoscut? ), oameni de cultura si de arta (suna cunoscut?)”, a mai spus Hitter.

