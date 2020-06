In articol:

Florin Salam a fost surprins într-o benzinărie împreună cu Florin Pește, cel care a compus, de-a lungul anilor, melodii pentru trupa Frații Pește, dar și pentru Denisa Manelista, nepoata sa, al cărei impresar a fost, la începutul carierei acesteia.

Citeste si: Florin Salam va fi din nou bunic! Fiica lui, Betty, a dat vestea cea mare

Citeste si: Florin Salam, operat la Viena? Informația-bombă care a cutremurat lumea manelelor! EXCLUSIV

Citeste si: Jador, declaraţie incredibilă despre Florin Salam! Şi-a spus adevărata părere despre celebrul manelist.

Florin Pește a anunțat că se retrage din muzică, acum doi ani, dar acum plănuiește o revenire spectaculoasă, alături de Florin Salam, cu care a mai colaborat și în trecut la câteva melodii ale acestuia. (vezi ce tatuaj și-a făcut Roxana Dobre de dragul lui Florin Salam)

Florin Salam a fost surprins într-o benzinărie: "Am zis să încep cu No1"

„Daca tot am spus ca ma apuc iar de muzica, am zis sa incep cu No1. In curand piese noi, voce Florin Salam, orchestratie Florin Peste”, a postat unchiul Denisei Manelista. Salam și Pește s-au întâlnit într-o benzinărie, acolo unde, în timp ce făceau plinul, s-au așezat pentru a discuta.

Salam a luat un scaun în fața căruia au fost aduse două lăzi de bere goale, puse acolo pentru a se așeza paharele cu cafea și sticlele cu apă minerală, în timp ce Pește a stat pe o altă ladă de bere.