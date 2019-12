Mihai Bobonete a fost umilit în a doua zi de Crăciun, iar actorul de stand-up comedy a relatat, pe un ton amar, ce s-a întâmplat. „Octav(9) si Maria(5) sunt copiii mei si lucrez cu ei la salut, le spun cat de important e sa salute si cand simt sa o faca si zambind. Lucram, nu e inca gata proiectul dar lucram zi de zi.”, a postat Bobonete.

„E a doua zi de Craciun, e liniste, e pace si pe fondul asta eu dau mana cu un om, ca asa am vrut eu sa il salut iar el imi intinde mana dar se uita in alta parte si dialogheaza in continuare cu un alt domn, care domn imi intinde mana, se uita in ochii mei, nu ca primul si eu plec.„, a continuat actorul. (vezi cum i-a luat Bobonete la mişto pe Brigitte şi Florin Pastramă)

Mihai Bobonete a fost umilit în a doua zi de Crăciun: "Niciodată nu dau noroc uitându-mă în altă parte"

„Asta primul care mi-a intins mana ca si cum urma sa i-o pup...Asta e genul ala de om de care as putea sa ma lipsesc toata viata fara sa-mi pese dar nu pot, eu asa sunt, salut, dau mana cu oamenii, ii pup, ii imbratisez cand e cazul dar niciodata, niciodata nu dau noroc uitandu-ma in alta parte decat la omul pe care il salut”, a mai relatat Bobonete.

„Am decis ca azi e ultima zi in care l-am salutat pe acest om, e clara treaba ca nu trebuie sa mai fac asa.”, a încheiat actorul. „La market din păcate nu se vinde bunul simț și nici cei șapte ani de acasă.. .. Sărbători fericite!...Trebuie sa existe criterii de selectie ! Selectia cu manierele separa boul de om!”, i-au transmis amicii lui Bobonete.