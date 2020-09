Emily Burghelea e o prezenta plina de senzualitate

Iar printre colaborările de succes ale frumoasei foste asistente TV Emily Burghelea se numără cea cu Dani Mocanu, pentru videoclipul melodiei ”Cireșica”, manelistul ajungând în fruntea topului Youtube cu respectiva piesă.

Doar că, zilele trecute, Dani Mocanu a vrut să facă o glumă și a postat o fotografie în compania senzualei Emily Burghelea, fotografie făcută pe platourile de filmare. Iar dacă întrebarea lui a părut a fi inocentă – ”Ce vă inspiră blonda” – răspunsurile cu privire la ”blonda” Emily Burghelea au fost mai mult decât dure.

Dani Mocanu a umilit-o pe Emily Burghelea

Astfel, comentariile amicilor virtuali ai lui Dani Mocanu nu fac altceva decât să o umilească pe fosta asistentă TV, singurele care pot fi reproduse fiind bune de numărat pe degetele de la o mână, restul implicând tot felul de acte care se produc doar în intimitatea unui cuplu, am spune noi, suficient de bine sudat.

De altfel, am spune noi, niciodată, dar absolut niciodată, pe un cont de socializare, o asemenea fotografie nu a fost comentată mai vulgar, iar o femeie mai umilită doar pentru faptul că apare în fotografie alături de Dani Mocanu fiind bănuită că ar avea relații de natură biblică, în toate felurile posibile, cu celebrul manelist.

Dani Mocanu și Emily Burghelea, colaborare de succes

În prima zi de toamnă, pe 1 septembrie, Dani Mocanu a lansat o nouă piesă, în colaborare cu celebrul Costi Ioniță, ”Cireșica”, în care Emily Burghelea are un rol principal. Clipul o prezintă pe Emily Burghelea în formă maximă, fiind, printre altele, singura care își expune figura, restul domnișoarelor având o ”cireașă” pusă pe figură și punându-și în evidență doar formele.

Emily Burghelea a devoalat abuzurile la care a fost supusa Vulpita

Emily Burghelea, demisie cu scandal de la Acces Direct după ce a anunțat că Vulpița este bătută

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a spus Emily Burghelea. ”Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a mai spus fosta asistentă tv, Emily Burghelea.