Cum a găsit-o Andrei pe Emily Burghelea, însărcinată în 42 de săptămâni, în dormitor?! Fiica ei s-a speriat teribil când a văzut-o așa: „Am intrat să vedem dacă e bine”

Emily Burghelea numără orele până când își va aduce fiul pe lume. Dacă zilele trecute a fost transportată de urgență la medic, iar contracțiile au reprezentat o alarmă falsă, se pare că de data aceasta blondina chiar a ajuns pe ultima sută de metri cu sarcina.

Emily Burghelea mai are puțin până când va deveni mămică a doua oară

Emily Burghelea se descurcă tot mai greu, gravidă în 42 de săptămâni. Chiar dacă sarcina a atins termenul, pare că bebelușul nu este încă dornic să vină pe lume. Cu toate acestea, blondina nu intră în panică, ci profită de ultimele momente înainte de naștere pentru a de relaxa. Dovada o reprezintă chiar ultimele postări pe care soțul lui Emily le-a făcut în mediul online.

Andrei a surprins-o pe vedetă în dormitor, în timp ce își făcea un întreg ritual de îngrijire.

Dacă bărbatul este obișnuit cu aceste lucruri, Amedea, fiica lor, a avut o reacție total neașteptată când și-a văzut mama în ipostaza cu pricina. Micuța s-a speriat inițial și nu a înțeles ce se întâmplă:, a dezvăluit soțul lui Emily Burghelea, pe contul personal de Instagram.

Emily Burghelea a ales numele băiețelului

Emily Burghelea s-a pregătit din timp pentru naștere și a pus la punct chiar până și cel mai mic detaliu, pentru momentul în care își va aduce fiul pe lume. Cum era de așteptat, fosta asistentă TV a decis și ce nume va purta micuțul, dar nu a vrut să-l dezvăluie încă în public: "Am înțeles că e posibil să nu rămână același nume în momentul în care vezi copilașul, știi? Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare.

Andrei a ales 'Amedea' încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% și a zis: 'Amedea'. Acum mi-a zis că este băiat. "Alege tu!". Este un nume ales de mine 100%.", a povestit Emily Burghelea, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

