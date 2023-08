Cum a început povestea de dragoste dintre Iuliana și Costin Ghinea?! Fondatorii Prestige Orchestra, dezvăluiri din viața de cuplu: "Este cel mai mare compromis pe care îl facem"

In articol:

Iuliana și Costin Ghinea nu sunt un cuplu doar pe scenă. Cei doi artiști se bucură de succes alături de Prestige Orchestra, dar și de o frumoasă viața de familie împreună, dincolo de lumina reflectoarelor.

Au un fiu de 20 de ani care urmează drumul în muzică, iar împreună au pus bazele unei dintre cele mai de succes trupe din România.

Invitați la "Duet cu Alexandra Ungureanu", fondatorii trupei Prestige Orchestra și-au deschis sufletul și au povestit cum s-au cunoscut, Iuliana fiind cea care a venit de la Craiova să dea o probă pentru a fi solista vocală a trupei care Costin Ghinea o avea la acel moment. În două săptămâni artista s-a mutat la Ploiești și viața lor s-a schimbat pentru totdeauna.

Iuliana și Costin Ghinea, totul despre viața de cuplu dincolo de scenă

Iuliana și Costin Ghinea formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală. Cei doi artiști trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Nu lipsesc certurile și problemele comune, însă voia bună predomină în fiecare zi, iar atunci când au timp cântă și dansează în propriul apartament.

"Suntem zăpăciți și acasă", a mărturisit Costin Ghinea la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Iuliana povestește că discuțiile în contradictoriu nu lipsesc din relația lor, însă același lucru se întâmplă în fiecare familie, iar cel mai important este că toate problemele pot fi rezolvate.

"Dansăm prin casă, ne zbenguim, cântăm așa suntem și în viața de zi cu zi. Ne mai și certăm, cu bune și cu rele ca peste tot. Nu poate să fie numai miere tot timpul și nici nu credem în lucrul acesta", a mărturisit Iuliana Ghinea, la Kanal D2.

Cum s-au cunoscut Iuliana și Costin Ghinea

Cei doi artiști își amintesc foarte bine cum s-au cunoscut și mai ales ce ocazie i-a adus față în față. Trupa lui Costin căuta o solistă vocală, iar Iuliana a fost norocoasa. Artista a venit de la Craiova pentru un casting, iar la două săptămâni după cei doi s-au mutat împreună.

"Ne-am cunoscut la un eveniment unde ea a dat o probă. Noi căutam solistă și după evenimentul respectiv, în 14 iunie dacă nu mă înșel, am avut un turneu în Egipt, acolo am stat două săptămâni", a povestit Costin Ghinea, la Kanal D2.

După ce Costin s-a întors din turneul în Egipt, Iuliana s-a mutat la Ploiești, iar de acolo lucrurile au decurs de la sine.

"După două săptămâni am venit și eu de la Craiova la Ploiești și ne-am mutat împreună și de atunci iată-ne tot împreună aici pe canapea la tine", a povestit și Iuliana.

Iuliana și Costin Ghinea, totul despre începuturile Prestige Orchestra

La scurt timp au decis să își mărească trupa și să ducă totul la un alt nivel. Inițial au început concertele în Centrul Vechi, iar mai apoi formația s-a mărit și au decis să aducă în trupă și instrumentiști, la sfaturile publicului.

"Apoi, după câțiva ani, am hotărât să ne mărim trupa, ne-am luat dansatori, după am vrut mai mult de atât.

Cumva lucrul acesta a venit din partea unei mirese la care am cântat în 2012. Ne tot aducea la București într-un local din Centrul Vechi. Ne plăcea foarte mult și după toată povestea asta am ajuns la un eveniment la Râmnicu Sărat, era a doua săptămâna de când se deschisese locația. Înainte cu o săptămâna cântase o trupă cunoscută și apoi am cântat noi.

La finalul petrecerii, managerul ne-a spus că nu avem trupă live în spate. Pe vremea aceea cântam cu negative și clape, dar a fost o nuntă senzațională. Era a doua persoană care ne spunea asta și am plecat de la eveniment și am zis că trebuie să facem band", au dezvăluit cei doi.

