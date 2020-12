Cum a început povestea de iubire dintre Nelson Mondialu și Liana! Era minoră, a furat-o și a dus-o peste graniță 

Nelson Mondialu, alaturi de sotia lui Liana

Nelson Mondialu a fost cel care a anunțat într-un vlog, zilele trecute, că Liana, femeia care i-a fost alături de mai bine de 25 de ani, a plecat de acasă.

Se pare că Liana a decis să-l părăsească pe Nelson, sătulă de criticile și reproșurile permanente ale bărbatului. Acum, Liana s-a mutat la fiul său, Livian, iar Nelson este cel supărat, care a decis să nu mai vorbească despre soția sa.

Liana aparea mereu in vlogurile lui Nelson Mondialu

Nu este însă primul scandal între Nelson Mondialu și Liana, în decursul anilor, bărbatul mărturisind că relația lor a fost una cu năbădăi.

Nelson Mondialu a mai fost căsătorit o dată! Făcuse și pușcărie când a cunoscut-o pe Liana

Nelson Mondialu avea 30 de ani când a cunoscut-o pe Liana, care pe atunci nu împlinise 16 ani. Normal, că părinții fetei nici nu au vrut să audă de o relație cu bărbatul care făcuse pușcărie pentru furt, și mai fusese căsătorit o dată.

”Voiau să mă bage la corupere de minori, dar ea a spus că se omoară, că mă iubește și până la urmă am căzut la pace, de față cu ei, să nu ne mai vedem. Dar normal că ne vedeam pe ascuns! Până la urmă i-am făcut pașaport și ei, mă temeam să nu intru la pușcărie și s-o pierd. Am întrebat-o dacă vrea să fugă cu mine în Europa, ea mi-a zis că vine dacă promit să nu-mi bat joc de ea, eu i-am promis, iar într-o seară, pe la 11, când toți ai ei dormeau, a ieșit tiptil din casă și am fugit împreună în Ungaria. Au fost probleme la graniță, că ea era minoră, dar m-am descurcat eu, chiar dacă nici bani nu prea mai aveam, că-i pierdusem pe toți la jocuri electronice. Mașina o accidentasem grav, dar mi-am vândut geaca și aveam 100 de mărci. Așa am plecat noi în Ungaria, unde ne-am făcut o viață și am strâns bani frumoși”, a povestit Nelson în urmă cu câțiva ani despre relația cu Liana.

O poza veche in care Livian copil apare alaturi de parintii lui

De altfel, în Ungaria s-a născut și Livian, fostul concurent de la Puterea dragostei, vorbind de câteva ori despre faptul că primii ani de viață i-a petrecut la Budapesta.