Cum a încercat un afacerist din România să o cucerească pe Lidia Fecioru?! Nu i-a venit să creadă ce a putut să facă bărbatul: „Mi-a zis că îmi trimite o poză pe Whatsapp. Păi ce sunt eu, mă?”

Lidia Fecioru este una dintre cele mai cunoscute terapeute din țara noastră. Aceasta a devenit cunoscută publicului larg datorită sutelor de apariții pe micul ecran pe care le-a avut în ultimii ani.

Specialista este trecută prin viață, așa că nu este deloc o femeie ușor de impresionat.

Tocmai din această cauză, terapeuta a dezvăluit cum a reacționat în momentul în care un om de afaceri a vrut să o cucerească.

Lidia Fecioru nu este o femeie ușor de impresionat

Lidia Fecioru nu se lasă deloc ușor impresionată. Faptul cu nu mai este la prima tinerețe, dar și vasta experiență de viață a acesteia au făcut-o să fie foarte atentă la persoanele pe care le are în jurul său.

Terapeuta a dezvăluit că, cu ceva timp în urmă, un om de afaceri din țara noastră a vrut să o cucerească.

Însă, pentru că a recurs la o tactică pe care specialista nu o agreează, bărbatul nu a avut deloc succes.

„Noi muierile cu cât creștem în vârstă devenim super pretențioase. Acum voi să nu vă luați după mine, pentru că eu sunt o femeie care are familie, am copii. Nu știu ce ar putea să-mi facă un bărbat ca să mă cucerească. Eu nu îmi mai doresc să mă mărit, așa că poate să-mi facă curte cât vrea, să facă tumbe. Apropo. M-a sunat cineva că este om de afaceri chiar prosper și că este văduv și nu-și găsește o femeie. Mi-am dat seama că este un vânător care... Eu ce ține de Facebook și rețelele alea de socializare unde să se cunoască lumea... eu mor de râs, deci nu ai să vezi așa ceva. Nu cred în ele, pentru că acolo sunt toate frustrările posibile. Și zice: Dacă vreți să mă vedeți, vă trimit o poză pe Whatsapp. Și mie când mi-a zis că îmi trimite o poză pe Whatsapp, mi-a venit să-mi dau două palme. Păi ce sunt eu, mă, o puștoaică? Îmi trimiți tu mie poze pe Whatsapp.

Eu nu sunt un om pe care nu-l găsești. Găseai adresa de la cabinet, veneai, un buchet de flori: Doamnă, îmi fac o programare la dumneavoastră. Băiat deștept. Și poate că mă impresiona foarte tare, dar atâta timp cât tu îmi spui că dacă vreau să te văd... Îți dai seama că am înjurat tot Whatsapp-ul și pe neamul lor, de la cap la coadă. Adică tu vrei să cucerești o femeie care e trecută prin viață, care are peste jumătate de sută de ani și tu vrei să-i trimiți poze pe Whatsapp? Dar tu crezi că eu sunt vreo idioată? Și i-am zis: Domnule, dacă aveai sânge în instalație, îți cumpărai un buchet de flori, veneai, mă vedeai. Plăcut, văzut, neplăcut, pa la revedere. Îmi spui că ești om de afaceri. Ce îmi oferi, mă? În afară de ce am eu, ce îmi oferi tu mie?”, a povestit Lidia în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

