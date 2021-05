Cum a învins mama Laurei Cosoi cancerul? ”Am descoperit o lume a plantelor, a ceaiurilor”! Mărturii cutremurătoare

In articol:

Ligia Cosoi, mama actriței Laura Cosoi, a reușit să iasă învingătoare din lupta cu cea mai teribilă boală a acestui secol: cancerul. Femeia a dezvăluit că cea mai mare bătălie se poartă în mintea celui care află că suferă de această boală și observă schimbările de comportament ale persoanelor dragi față de el.

Mama Laurei Cosoi s-a luptat cu cancerul acum 13 ani

Laura Cosoi a aflat că are cancer în 2008 și spune că ”prin luptă și printr-o strategie bine pusă la punct, bineînțeles și cu ajutorul lui Dumnezeu, poți să depășești orice obstacol”.

”Mi-am spus că boala nu poate fi în fiecare celulă, iar corpul meu nu m-a trădat nici acum”, a povestit Ligia Cosoi, lector la Facultatea fe Teatru a Universității de Arte ”George Enescu” din Iași. Mama Laurei Cosoi a vorbit despre drama ei în cadrul unui proiect organiat de Asociația ”Bucuria de a fi”, la care au luat parte mai multe persoane care au luptat cu această boală.

”Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo sus, cu noi și foarte mult nu poți influența dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții. (...) Paralel cu tratamentul medical, atunci am descoperit o altă lume, a plantelor, a ceaiurilor, hrana vie. Am urmat un tratament naturist, dar din iubire față de cei dragi, nu mi-am permis să fac un experiment, să spun că nu fac chimioterapie sau radioterapie, că am citit eu ceva pe net. Sigur că sunt ceva urmări și te tulbură, dar asta trebuie făcut. Ăsta e prețul sănătății până la urmă”, a povestit mama Laurei Cosoi, citată de editiadedimineata.ro.

Mama Laurei Cosoi a povestit și despre șocul pe care atât ea cât și persoanele dragi din viața ei l-au avut atunci când au aflat că suferă de o boală atât de cruntă.

”Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital și aparent eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simțeam vinovată că nu am făcut controale la timp și acum copiii își ascundeau lacrimile, de îndepărtau din când în când de mine și nu înțelegeam de că mă luau și mă plimbau să-mi mai iau gândul”, a mai povestit Ligia Cosoi.

Tatăl Laurei Cosoi a murit de COVID-19

Anul trecut, Marius Cosoi, tatăl Laurei Cosoi, s-a stins din viață din cauza COVID-19. Bărbatul avea 70 de ani și a fost profesor de sport. El a lucrat mulți ani ca anternor de handbal și baschet și a reușit să descopere multe talente în lumea sportului. În 2017, el a devenit manager al echipei de baschet feminin CS National Iasi, care s-a retras din campionat pentru că nu a mai putut să se întrețină fără ajutorul financiar al primăriei.