Cum a petrecut Liviu Vârciu trecerea în 2021! Proaspăt ieșit din izolare, artistul a fost grav afectat de COVID-19! FOTO

Liviu Vârciu a publicat prima imagine, de Revelion, după ce s-a aflat că infecția cu COVID-19 l-a afectat mai mult decât se credea.

In articol:

Liviu Vârciu a anunțat că a fost infectat cu COVID-19 , cu doar o zi înainte de Crăciun. Atunci, artistul a recunoscut cu zâmbetul pe buze că a fost testat pozitiv și a făcut haz de necaz, glumind pe seama faptului că Moș Crăciun avea să-l ocolească de această dată.

De Revelion, artistul a ieșit din izolare, spre marea lui bucurie.

El a putut să petreacă trecerea în noul an alături de Anda Călin și copiii lor. Iar dacă în alți ani, sărbătorea înconjurat de zeci de prieteni, de această dată, se pare ca a ales să rămână în sânul familiei.

Liviu Vârciu a apublicat pe paginile lui de pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de iubita lui. „La mulți ani! Vă pupăm de nu vă vedeți în 2021”,a scris el în dreptul imaginii și mii de oami i-au răspuns cu urări care mai care mai frumoase.

Liviu Vârciu și Anda Călin, de Revelion[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Pregătiri intense în culisele politicii. Marcel Ciolacu și-a pregătit marea mutarea - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Liviu Vârciu, probleme de sănătate după ce a scăpa de COVID-19

Deși a scăpat de infecția cu COVID-19 și nici nu a avut o formă

foarte gravă a bolii, artistul a rămas cu probleme de sănătate care îl afectează. El a povestit în cadrul unui interviu că nu a primit vești bune după ce și-a făcut analizele.

Citeste si:În ce stare se află Liviu Vârciu, infectat cu COVID-19! Artistul a trecut prin momente cumplite

Citeste si:Liviu Vârciu, mesaj disperat pe Internet! Prezentatorul face apel la bunătatea oamenilor: "Se află în stare foarte gravă..."

„Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum.

Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu, conform playtech.ro .