Iulia Albu și-a împodobit și ea bradul. Nu cu pene de găină și nici cu salamandre vii, deși nimic nu ar fi oprit-o dintr-o asemenea excentritate, dacă își dorea sau o indruma inspirația creativă în această direcție.

Bradul de Crăciun din acest an al Iuliei a fost unul clasic, elegant, cu ornamente rafinate, chiar de modă veche, piese spectaculoase, bune de admirat separat.



Iulia Albu tună și fulgeră! Câinele ei a fost mușcat de cap de un alt câine

Iulia Albu are o relație stabilă cu un bărbat pe nume Mike, pe care l-a ținut multă vreme ascuns de ochii curioși ai presei. De Sărbători, ea a mers în Craiova, acolo unde locuiesc părinții iubitului ei. Din păcate, o simplă ieșire la o cafenea s-a transformat în coșmar pentru vedetă.

În timp ce Iulia intra în cafenea cu câinele ei, Myoko, un alt câine agresiv s-a năpustit asupra lui și l-a mușcat de cap.este mesajul pe care Iulia Albu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, în dreptul unei fotografii cu Myoko, cățelușa ei.

Cum reacționat Iulia Albu când i s-a spus că e vina ei

Un internaut i-a transmis vedetei că și ea are o parte din vină. „De unde l-a mușcat? Dar și tu, măi Iulia, ești de vină 40 la sută”, este mesajul pe care Iulia Albu l-a primit.



„Exact de cap. Sigur ca sunt de vina. Sunt de vina ca al stimabilei câine s-a aruncat asupra câinelui meu care mergea langa mine. Sunt de vina si ca nu mi-am închipuit ca intrând intr-o cafenea in care am intrat de 100 de ori cu câinele meu, cafenea in care toată lumea vine cu câini dresați, de sub masa va sari un câine agresiv. Dar totuși cred ca cea mai mare vina a mea este ca beau cafea ”, a răspuns Iulia Albu, în stilul caracteristic.