Între Gabriela Cristea și tatăl ei, Eugeniu, nu mai există nici un raport de ani buni, vedeta tv refuzând și să meargă la înmormântarea mamei ei, din 2010. După moartea soției, părintele Gabrielei s-a confruntat cu tot mai multe probleme medicale, printre care diabetul și blocaje ale sistemului circulator, Eugeniu Cristea ajungând la cuțit în ianuarie 2017, când i s-a amputat un picior.

Citeste si: Gabriela Cristea şi Tavi Clonda sunt datori la bancă cu o sumă uriaşă! Cei doi s-au împrumutat separat, în aceeaşi zi!

Pe lângă asta, bărbatul a mai suferit 5 infarcturi, dar spre norocul lui a avut-o alături pe partenera lui, Pușa Miron, femeia care are grijă de el din 2016. "De un an de zile il ajut, ma chinui cu el, dar nu mai pot, va spun ca nu mai pot. Ma trezesc noaptea sa vad daca mai sufla, ii pun mana la gura. E greu cu banii. E langa mine, e omul de langa mine. Exista totusi un sentiment, altfel nu as fi stat langa el", povestea Pușa Miron în 2017, la Kanal D.

În toamna anului trecut, reporterii WOWbiz.ro s-au deplasat pe strada pe care locuiește Eugeniu Cristea, pentru a se interesa de soarta acestuia. Ne-a deschis chiar doamna Pușa, care ne-a declarat scurt următoarele în așteptarea factorului poștal: ”Eugeniu e bine, dar nu insistați, nu are și nu avem nimic de declarat”. La plecare, însă, doi vecini ne-au abordat și ne-au spus varianta lor de adevăr: ”Îl căutați pe tatăl Gabrielei? Păi pe el nu-l mai găsiți aici, la adresă, e de ceva vreme la un cămin de bătrâni sau azil. Noi știm că e la azil acum, sigur!”, au mărturisit aceștia.

Acum 7 ani, în cadrul unei emisiuni televizate, Adriana Bahmuțeanu i-a pus o întrebare cutremurătoare lui Eugeniu Cristea, aflat și el în direct. “Am vrut sa va pun intrebarea asta ani de zile, dar nu v-am vazut pana acum. Ati violat-o pe Gabriela? Va intreb foarte serios. Aveti curaj sa jurati pe biblie? Numai un episod ca asta poate justifica un astfel de comportament din partea Gabrielei, care a si plecat de acasa”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

“Ce nu ati inteles de la ea? Pe mine nu ma acuza cu nimic. Nu are un motiv sa aiba o problema cu mama ei. Sa spuna Gabi de ce nu a mai tinut legatura cu familia. Nu s-a intamplat nimic din ce m-ati intrebat”, a replicat tatăl Gabrielei Cristea în respectiva emisiune.