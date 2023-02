Cum a reacționat Adrian Minune când a aflat că fiica cea mică este însărcinată! Adriana Simionescu, surprinsă de reacția familiei: "Au zis că mint, că e copilul lui Karmen" | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, iubește muzica și își dorește o carieră în acest domeniu.

Cum a dat Adriana Minune vestea despre sarcină familiei?

Aceasta este pe cale să se căsătorească și este foarte entuziasmată de acest lucru. Familia este totul pentru ea și adesea se gândește cu nostalgie la perioada copilăriei. Acum este și însărcinată, iar emoțiile sunt peste măsură.

Adriana Simionescu este în culmea fericirii că în scurt timp va deveni mămică. Modul în care și-a anunțat familia e de-a dreptul interesant, motiv pentru care nu au crezut-o prima dată. Într-un interviu exclusiv, Adriana ne-a povestit cum a reacționat fiecare membru al familiei sale, dar și cum a simțit că este însărcinată.

"I-am zis mamei 'Ține și tu testul ăsta', la care ea 'Ce?' S-a uitat și a zis că o păcălesc, că e copilul lui Karmen. Ce sens avea să zică treaba asta, am rămas așa...Pe bune? Serios? Le-am jurat că e al meu. Nu m-au crezut din prima. Ei sunt obișnuiți ca eu să fiu copilul ăla nebun, rebela familiei. Eu plec când vreau, vin când vreau, eu fac ce vreau. Fiind copilul mijlociu... Adi e cel mai răsfățat, pentru că e cel mai mic. Karmen e cea mai mare, înainte era ea prima, pe ea o ducem, ei îi facem. Acum ea e doamna familiei, copil, Sofi, primul nepot. Ei erau obișnuiți cu mine cu plecările, petrecerile, altceva. Îți dai seama, când au văzut testul nu m-au crezut pe bune. Eram toți în aceeași casă. Eu așa am aflat, am avut pur și simplu o presimțire ciudată. Nu am văzut niciun fel de semn, nici fizic, nici pofte, nici greață, doar presimțirea. Am fost, am luat testul și a fost să fie. Pur și simplu a fost o chestie de moment. Am văzut două linii, m-am înverzit, m-am îngălbenit. Toată familia mea era în casă când am aflat și a trebuit să le spun, nu am putut să țin secret.", a declarat Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citește și: Fiica lui Adrian Minune nu a știut cum să dea vestea despre sarcină. Abia aflase că va deveni mamă: „Am plâns. M-am închis în baie și i-am arătat. A început să țipe”

Citeste si: Momentul cutremurului devastator din Turcia, surprins de camerele de supraveghere. Mii de persoane au murit sub dărâmături VIDEO- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Cum a reacționat iubitul Adrianei când a aflat despre sarcină?

Partea și mai interesantă acum vine. Adriana Simionescu și-a anunțat logodnicul că este graviduță prin...telefon. Acesta a avut o reacție pe măsură. Mai aflăm și că sora Adrianei, Karmen, s-a supărat tare în ziua aceea. Am și aflat motivul.

"Iubitul meu era la muncă. L-am sunat, nu am avut cum să mai aștept. Fiind la muncă nu mi-a răspuns la primele apeluri, mă gândeam să mă duc după el. Mi-a răspuns, m-a întrebat dacă am ceva, cum mă simt. Cunoscându-mă, și-a dat seama după voce. L-am întrebat cum se simte ca tată. Mi-a zis că sunt nebună, că fac mișto de el. I-am trimis poză și apoi ne-am adunat la apartament la mama și așa le-am spus tuturor, cu el de față. Soră-mea s-a supărat maxim, pentru că ea nu era și ea m-a așteptat pe mine când a dat vestea despre Sofi. Cred că și de asta se joacă cu mine acum. Ea e singira care știe sexul bebelușului și nu îmi spune nimic, nu a spus la nimeni nimic.", a povestit Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Adriana Minune experimentează stări în timpul sarcinii

Adriana se simte norocoasă! Are parte de o sarcină fără probleme, doar fericire și entuziasm. Bineînțeles că experimentează diverse stări, dar le dă ea de capăt. Artista a făcut confesiuni sincere despre această perioadă din viața ei.

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Expresia nefericii de pe chipul lui Ben Afleck la Premiile Grammy 2023 a provocat isterie în rândul fanilor! Internauții au lansat glume pe seama apariției actorului- radioimpuls.ro

"E bine, pentru că nu am avut stări de greață, nu am avut genul de sarcină toxică, nu mi-a fost rău. În rest, am stări. Sunt super conștientă și super împământată că e vorba despre o viață care crește în mine și parcă nu e normal să fie chiar totul bine, totul roz liniștit. Până la urmă, dezvolți ceva înăuntrul tău și hormonii mei zboară peste tot, ți se schimbă mirosurile, gusturile, treci prin foarte multe schimbări și atunci e normal să ai stări ciudate.", a mărturisit Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citește și: Adriana Simionescu a ales părinții spirituali pentru botez și nuntă. Decizia artistei era cumva de așteptat: „Mi-am dorit să aibă o nașă care să îl iubească din suflet”

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!