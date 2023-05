Cum a reacționat Andreea Mantea după ce sora lui Radu de la „Casa iubirii” a dispărut de acasă? Concurentul a făcut conversația publică: „Dânsa mi-a spus chestia asta”

In articol:

Radu de la ”Casa Iubirii” și întreaga sa familie au trecut prin momente greu de imaginat! Timp de 48 de ore, mezina familiei, sora concurentului de la Kanal D, Aura Nițu, a fost dată dispărută și nimeni nu a mai știut nimic de ea. Din fericire, însă, cu toții au putut răsufla ușurați, căci Aura s-a întors acasă, însă vizibil afectată de tot ceea ce s-a întâmplat cât a fost dispărută, spunea Radu într-un live pe internet, după ce sora lui a fost găsită.

Citește și: Unde au găsit-o polițiștii pe sora lui Radu de la „Casa iubirii”? Concurentul a dat acum vestea: „Nu mai știu să mai vorbesc”

Acum, însă, Radu a făcut o altă dezvăluire, spunând că cea care l-a susținut în această situație delicată a fost chiar prezentatoarea emisiunii ”Casa Iubirii”, Andreea Mantea. Moderatoarea TV i-a sugerat concurentului să aștepte până când va primi vești de la poliție și abia apoi să înceapă cu toții să facă postări legate de dispariția Aurei.

„Noi am așteptat 48 de ore să putem face sesizarea la Poliție, sesizarea a fost făcută de ieri (n.r – marti 9 mai). Ieri de dimineață am sunat la 112, la serviciul de urgențe. S-a dat în urmărire generală peste tot. Și abia astăzi (n.r – miercuri 10 mai) am decis, pentru că am vorbit și cu doamna Andreea Mantea și dânsa mi-a spus chestia asta: „Așteaptă, Radu, să vedem dacă se rezolvă până seara”. Și doamna Andreea m-a susținut așa foarte frumos. A zis: „Radu, așteaptă să vezi dacă o găsește poliția și dacă nu o găsește mâine, ne apucăm de postat în mediul online și la televizor”. Am așteptat, am văzut că nu au găsit-o, m-am trezit și am zis că ne apucăm să postăm în mediul public, că nu mai ține vrăjeala”, a spus Radu, pe rețelele de socializare.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Elevi prinși cu arme în două școli din România. Un copil de șapte ani a adus cu el o pușcă cu lunetă- stirileprotv.ro

Radu, totul despre dispariția surorii lui

Atât lui Radu, cât și întregii familii, le-au trecut prin cap fel și fel de gânduri negre și cu toții se temeau că nu o vor mai vedea pe Aura niciodată. Cu ultimele puteri, însă totodată fericit că sora lui este bine, concurentul de la ”Casa Iubirii” a vorbit despre dispariția surorii lui.

„Era plânsă din câte am inteles de la sora mea Mihaela. Era foarte plânsă, cu niște ochi roșii, nu știu sigur. Acum o să sun acasă. A venit fără telefon, fără adidași, trebuie sa aflăm cum e treaba. Mulțumim lui Dumnezeu că a scăpat cu bine. Nimeni nu o să scape din chestia asta, nici ăla care a dus-o cu mașina.

O să aflu și cine e femeia aia, oricum e o proxenetă, vă dați seama. Aflu eu tot. Au fost mână în mână toți. Și aia care era cu ea în mașină, care cică îi era prietenă. Era în pericol, da. Nu vă mai puneți încrederea, info pentru copilele de 16 ani, nu vă mai încredeți în oameni de pe Internet, nu vă mai urcați în orice mașină. Poliția s-a sesizat, pentru că poliția a dat-o în urmărire generală pe ea, s-au dus la toți suspecții. Ăla care a mințit că nu a dus-o cu mașina, poliția a fost la el acasă, el practic a mințit, el a dus-o în București. El la poliție a dat declarație falsă, iar mie mi-a spus că îi era frică să recunoască.

Citeste si: Mihaela Rădulescu a fost invitată la nunta lui Dani Oțil. Ce părere are Gabriela Prisăcariu despre marele eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Veste tristă pentru fanii lui Sam Smith! Artistul britanic și-a anulat participarea din cadrul festivalului Summer in The City 2023 din București- radioimpuls.ro

Citește și: Sora de 16 ani a lui Radu de la „Casa iubirii” a dispărut de acasă! Concurentul, apel disperat pe rețelele de socializare! „A ieșit în parc și nu s-a mai întors. E de negăsit”

Ea este acasă, bine, sănătoasă, întreagă. Dumnezeu chiar a protejat-o. Practic ăla nu a luat-o cu forta în mașină, Aura s-a lăsat păcălită de o prietenă de-a ei, nouă nu ne-a spus că ramane în parc cu o prietenă care o duce la București. Ea s-a urcat în mașina băiatului respectv. ÎI cunoștea. Și pe el si pe ea. Era o mafie acolo. A fost o mafie în mașina respectivă. Nu era iubitul ei, nu avea nicio treabă.(...) S-a ajuns la iubire cu un om de pe internet pe care nu îl cunoștea. Ăștia care racolează fete pe internet vor căuta mereu fete care nu se înțeleg bine cu familia, unde există probleme în familie. Ei acolo bat, pentru că ei le câștigă încrederea copilelor. Ăsta era mai mare, avea 22-23 de ani, ea are 16 ani, e copil, clasa a 9-a, la liceu.(...) Mi-a venit în cap cazul cu Alexandra Măceșanu, cu Dincă, cu butoiul. La cazul de la Caracal m-am gândit, ceva de genul, să nu ajungă așa, numai asta aveam în cap. Am pus și răul în față, când am văzut că nu răspunde atâtea zile. Nu vreți să știți ce gânduri am avut. Și familia mea. Tatei i-a amorțit mâna, erau distrusi. Vă dați seama că ancheta o să meargă mai departe, situația a degenerat destul de mult. Nu vreau să o judec, săraca, că nu are nicio vină ea. Niciodată nu am mai trăit așa ceva, niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Asta e o chestie care ne-a dărâmat, dar mă bucur că e ea sănătoasă. Ea spune că nu a fost violată, dar o să mergem la ginecolog, la terapeut, o ducem la spital, sa facem o grămadă de chestii.(...) Am plâns, am urlat, am zis că înnebunesc. Am țipat când mi-au zis că au găsit-o.”, a spus Radu, pe rețelele de socializare.

Aura Nițu, sora lui Radu de la ”Casa Iubirii”