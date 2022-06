Cum a reacționat Cristian Boureanu, atunci când a aflat că prima soție l-a înșelat cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu: „Eu am simțit”

In articol:

Cristian Boureanu se numără printre cei mai controversați oameni de afaceri, dar și foști politicieni, motiv pentru care subiectele din viața sa, de-a lungul timpului, au ținut primele pagini ale ziarelor, în special când a venit vorba de relații.

Fostul politician a fost deja căsătorit de două ori, respectiv cu Irina, mama fiicei lui, apoi cu Valentina Pelinel, actuala soție a lui Cristian Borcea. Ei bine, însă, fără rețineri, afaceristul a dezvăluit că, a fost înșelat în prima căsnicie, explicând concret cum a aflat, dar și care a fost reacția sa, atunci când i s-a spus în față acest lucru.

Cristian Boureanu: „N-a fost ușor”

Cristian Boureanu a povestit, recent, aproape tot ceea ce s-a întâmplat în prima sa căsnicie cu Irina, mama fiicei lui. Fostul politician susține că a fost înșelat de către fosta lui parteneră de viață, chiar cu nașul de cununie, însă cu toate acestea, afaceristul a explicat că au existat multe momente frumoase împreună.

De asemenea, lui Cristian Boureanu nu i-a fost ușor să treacă peste această dezamăgire, având în vedere că Sebastian Vlădescu, bărbatul în brațele căruia mama fiicei sale și-a găsit fericire era, pe lângă nașul de cununie, și cel mai bun prieten al său, dar și partenerul de afaceri.

„Eu am ținut cont de suflet și nu-mi pare rău, am avut niște amintiri minunate. Lumea spune că da, dar a plecat cu nașul. A fost opțiunea ei, oamenii nu sunt proprietatea nimănui. Unul din secretele fericirii și tinereții este acceptarea.

Era cel mai bun prieten al meu Sebastian Vlădescu la vremea aceea. Și era partenerul meu în toate business-urile. N-am avut o altă problemă cu Sebastian vreodată, în afară de asta. N-a fost ușor. Mai ales că aveam toate business-urile împreună, eram și persoană publică”, a povestit fostul politician, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Sebastian Vlădescu i-a spus lui Cristian Boureanu că a fost înșelat

Cristian Boureanu a mai povestit că Sebastian Vlădescu a fost cel care i-a spus, în față, că a fost înșelat. La vremea respectivă, bărbatul l-a chemat la o cafea pe afacerist, într-un local, iar atunci i-a explicat exact ce s-a întâmplat între el și soția fostului politician.

Fostul partener de viață al Laurei Dincă a încercat să-și păstreze calmul, motiv pentru care s-a ridicat de la masă și a plecat. După ce a avut o discuție scurtă cu soția sa, Cristian Boureanu a decis ca fiica celor doi să rămână la el, obținând astfel custodie unică asupra Ioanei.

„M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat și, la un moment dat, l-am întrebat: ai bani la tine? Da. Plătești tu cafeaua? Da. Bine. M-am ridicat și am plecat. Și apoi m-am dus pe jos acasă, am zis că n-are rost să mă urc la volan că-s nervos. M-am gândit ce am de făcut, m-am lăsat de cafea, am zis cinci ani iau o pauză de la cafea. Hai să spunem că de fiecare dată când în spatele cortinei relația începea să se destrame eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. Sunt două lucruri. Oamenii încep să se certe și nu știu de ce. Unul din ei știe de ce se întâmplă chestia asta. Pentru că oamenii nu mai vibrează la fel. Pentru că ai un consumator ascuns. Oamenii formează un tot împreună. Așa a fost. Mie mi-a făcut un bine. Nu bănuiam, nu aveam nici cea mai mică idee. Am avut o discuție foarte scurtă. Eu cred că oamenii nu sunt proprietate. Mi-a fost foarte greu să accept că pierd oameni dragi. Dar cum spuneam, nimeni nu e proprietatea nimănui, noi putem face alegeri în viață. Pot eu să stau să controlez? Niciodată nu m-am uitat să verific telefonul nevestei. Fiecare alege. Apoi trebuie să fie pregătiți să suporte consecințele alegerilor lor. Eu am păstrat apoi custodie unică la copil”, a mai spus el.

