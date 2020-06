In articol:

Lui Dan Chișu i s-au oferit prostituate în Africa, în Dar es Salaam, cel mai mare oraș al Tanzaniei, unde se afla împreună cu doi prieteni. “Citesc despre educatia sexuala in scoli si imi aduc aminte de un episod din calatoria pe care am facut-o in jurul pamantului acum 16 ani. Eram in Dar es Salaam in asteptarea traversarii catre Zanzibar si Pemba. La barul hotelul in care stateam, a aparut un pusti de maximum 16 ani care ne-a intrebat daca vrem fetele lui.”, a postat celebrul regizor și producător.

„L-am intrebat daca nu e prea mic pentru meseria de proxenet. Mi-a raspuns ca ceilalti, mai invarsta, nu au scoala deci nu vorbesc engleza si ca e singurul care poate sa negocieze cu turistii. Dupa care, ne-a prezentat tariful cu "safe package" inclus. l-am intrebat de ce ne ofera package-ul? Si atunci am inteles ce inseamna educatia sexuala”, a continuat Chișu. (vezi cum a fost ironizată Mihaela Rădulescu din cauza operațiilor estetice)

“Adica sa ai scoala si sa vinzi sex. Safe-package-ul cuprindea doua prezervative si un ardei iute. Si pentru ca fetele lui ( evident fara scoala) nu vorbeau engleza ne-a explicat nonsalant de fata cu ele, cum trebuie procedat. Se pune primul prezervativ, peste care se da cu ardei iute si doar dupa, se pune al doilea prezervativ.”, a mai dezvăluit Dan Chișu.

„Si daca cumva primul prezervativ se rupe, fata incepea sa urle de usturime si atunci trebuia sa s-o tai. El a facut educatie sexuala cu noi de fapt. Precis educatia asta sexuala nu s-a predat la scoala, intr-o tara cu o rata a imbolnavirilor de sida peste media normala.”, a încheiat el. “Oribil”, a replicat o amică a sa. “Exact.. eram cu Ovidiu si Catalin, si le-am dat cite 20 de dolari sa plece acasa.”, a răspuns el.

Lui Dan Chișu i s-au oferit prostituate în Africa. El a introdus-o pe Mihaela Rădulescu în lumea televiziunii

Dan Chisu este fostul iubit al Mihaelei Radulescu din perioada de la inceputul anilor 90, cand producatorul si regizorul a introdus-o in lumea televiziunii. Cei doi s-au cunoscut cand Chisu realiza un documentar pentru casa sa de productie. Cei doi au devenit iubiti, iar Mihaela l-a ajutat, pentru o perioada, sa organizeze festivalul de film Dakino.

Pe pagina sa de facebook, Chisu a postat o fotografie din acea perioada si a comentat, intr-o nota usor ironica: „Si ea este a noastra. A festivalului de film Dakino. Mihaela pe vremea cand era crestina si ajuta cu trup si suflet festivalul”.