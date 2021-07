Cum a reacționat Dan Negru, după ce a aflat că Florin Călinescu pleacă de la emisiunea de talente: "Oamenii rămân acolo unde sunt iubiți…"

In articol:

În urmă cu doar o seară, Florin Călinescu a postat un mesaj pe contul său de socializare, în care își anunța fanii că nu o să mai fie jurat la emisiunea de talente.

Actorul nu a dat mai multe detalii despre ce se va întâmpla în perioada următoare, dar nici despre motivul pentru care a luat această decizie.

"Cu oarecare parere de rau, vă anunț ca renunț la colaboare. Detalii, mai încolo, a scris Florin Călinescu", pe contul său de Facebook.

Dan Negru, despre plecarea lui Florin Călinescu

Imediat după ce s-a aflat că Florin Călinescu nu va mai fi jurat, Dan Negru a scris un mesaj pe contul său de socializare, în care își exprimă părerea despre această plecare.

”E plin de știri despre plecarea lui Călinescu… O spun cu fair-play colegial că sunt singurii care și-au păstrat, folosit si respectat brandurile de la inceputuri până azi, indiferent de acționariat sau echipe manageriale. Esca, Călinescu, Netty Sandu, Dedu, Andi au fost la inceputuri, sunt și azi…

Habar n-am dacă a fost potrivire sau strategie. Jimmy Fallon La NBC din ’98, Carlo Conti e la RAI din ’85, Stephan Raab e la ProSiben din ’97. La ăștia e strategie. La noi … In afara lor, am rămas singurul care e in același loc de peste 20 de ani și am să vă povestesc intr-o zi dacă a fost greu sau ușor. Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați. Merg unde sunt primiți. Și rămân acolo unde sunt iubiți…”, a spus Dan Negru pe contul său de Facebook.