Cum a reacționat Eliza Natanticu când a aflat despre dependența cu care s-a luptat soțul ei?! Dezvăluirile neașteptate făcute de partenera lui Cosmin Natanticu: „N-ai cum să oprești pe cineva”

Eliza Natanticu și Cosmin formează un cuplu de ani de zile, iar relația dintre ei a părut mereu fericită și fără probleme. Cu toate acestea, cei doi au avut parte și de lucruri mai puțin plăcute.

Eliza Natanticu, dezvăluiri despre dependența cu care s-a luptat soțul ei

O perioadă grea în căsnicia lor a fost chiar atunci când actorul s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc. Recent, Eliza a făcut dezvăluiri neștiute despre acea situația și a mărturisit cum l-a ajutat pe partenerul ei să treacă cu bine peste viciul dăunător.

În urmă cu ceva timp, Cosmin Natanticu a fost sincer și a vorbit despre cea mai mare dependență cu care s-a luptat. Acesta a mărturisit că a fost atras de jocurile de noroc și a pierdut bani grei jucând la păcănele. Mai mult decât atât, actorul a precizat și faptul că o mințea pe soția lui și i-a ascuns mult timp adevărul. Recent, Eliza a vorbit despre acest subiect sensibil și a dezvăluit că a avut și ea aportul său în vindecarea soțului, însă meritul este al lui pentru că a avut voință și a conștientizat situația.

De asemenea, soția lui Cosmin a menționat faptul că nu l-ar fi părăsit pe partenerul ei, din cauza acelei dependențe.

„Eu nu am luat lucrurile în dramă. În plus, el a avut inteligența necesară să priceapă că acest viciu face rău relației, așa că s-a oprit singur. E greu, căci nu scapi așa de ușor, dacă nu vrei. Am avut, da, și eu, aportul meu, însă el este cel care a luat decizia.

În primul stadiu, de fapt, nici nu știam, îi era rușine să-mi spună. Se vede că este un om bun, nu a putut să mă mintă prea mult timp. N-ai cum să oprești pe cineva, oricât m-aș fi pus eu în cap, e meritul lui.

Nu l-aș fi părăsit, pentru că îl iubesc, suntem suflete menite să fim împreună, important e să fii alături de persoana iubită și la greu. Nu mai avem orgolii mari, am învățat să lăsăm unul de la celălalt, mai există doar mici discuții. Nimeni nu e însă perfect”, a mărturisit Eliza Natanticu, pentru playtech.ro .

Cu ce se ocupă Eliza Natanticu pe plan profesional

Eliza Natanticu este o artistă desăvârșită, iar acest lucru se poate observa în activitățile sale. Cântăreața a depus eforturi considerabile de-a lungul carierei sale, astfel că a ajuns foarte apreciată de publicul larg. În cadrul aceluiași interviu, soția lui Cosmin Natanticu a vorbit despre proiectele sale noi, la care lucrează cu foarte mult drag. Aceasta le pregătește fanilor piese de top și un show spectaculos pentru concerte. Totodată, atunci când nu cântă, Eliza este pe scena teatrului, unde își duce cu mândrie rolul de actriță.

„M-am axat mai mult pe muzică, în ultima vreme, lucrez la piese noi, am un show, pentru concerte, și pentru evenimentele private, din toamnă îmi reiau activitatea artistică.

Dar, pregătesc și un spectacol, o piesă, pe care aș dori să o jucăm pe scena tuturor teatrelor din țară”, a mai spus artista pentru aceeași sursă.

Eliza și Cosmin Natanticu [Sursa foto: Facebook]