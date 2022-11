Cum a reacționat fiul lui Nicolae Botgros când a aflat că tatăl lui are o fetiță cu Ana Dabija. A vorbit abia acum despre sora lui vitregă: "Despre această relație n-am știut absolut nimic"

In articol:

Mulți au fost cei care i-au condamnat pe Nicolae Botgros și Ana Dabija pentru relația lor, în contextul în care dirijorul avea un mariaj de zeci de ani cu Lidia Bejenaru.

Șocul a fost cu atât mai mare, cu cât cei doi chiar au devenit părinții unei fetițe. Nicolae Botgros nu s-a ferit, însă, și și-a asumat faptul că i-a fost infidel soției. A recunoscut copilul, dar familiei nu i-a fost atât de ușor să accepte totul. Chiar și Corneliu Botgros, fiul maestrului, a recunoscut că s-a obișnuit foarte greu cu ideea că are o soră vitregă.

Fiul lui Nicolae Botgros, despre relația tatălui său cu Ana Dabija: "N-am îndrăznit niciodată să-l întreb, e viața lui personală"

Nicolae Botgros a fost criticat dur în urmă cu câțiva ani, când a devenit tată pentru a doua oară, și asta pentru că dirijorul era căsătorit la acea vreme cu Lidia Bejenaru. Vestea a reprezentat un șoc pentru toată lumea, dar mai ales pentru familia maestrului, care nu știa nimic despre relația extraconjugală pe care acesta o avea cu Ana Dabija.

Corneliu, fiul lui Botgros, susține, însă, că a ales să nu-și judece tatăl pentru alegerile făcute, cu toate că i-a fost greu să accepte faptul că are o soră vitregă: "Despre această relație n-am știut absolut nimic! După ce a venit pe lume fetița noi am aflat cu toții că a născut Ana Dabija. Apoi, să se audă din stânga și din dreapta… N-am îndrăznit niciodată să-l întreb pe tata, e viața lui personală, el știe cel mai bine de ce s-a petrecut asta și ce l-a împins. El a venit cu precizarea că e fetița lui și că are și ceva probleme medicale din naștere, nu e un subiect de bucurie pentru el. Eu am acceptat situația, încă n-am consumat până la capăt acest fapt, că am o soră vitregă, dar respect decizia tatălui și nu e nimeni în măsură să-l judece.", a declarat Corneliu Botgros într-un interviu pentru unica.md, potrivit starpopular.ro.

Fiul lui Nicolae Botgros, despre sora lui vitregă: "Nu știu dacă vom avea conexiuni"

Chiar dacă familia lui s-a aflat într-o situație dificilă, Corneliu Botgros mărturisește că niciodată nu s-a pus problema divorțului între părinții lui. Fiul lui Nicolae Botgros a acceptat, într-un final, că are o soră vitregă, dar nu știe dacă va putea să aibă o legătură cu micuța, pe viitor: "Am fost cu toții afectați, surprinși… după care am înțeles că sunt doar două variante: ori depășim momentul, ori se alege praful de familia asta. Dacă nu depășim momentul, pierdem tot ce avem. Sub nicio formă nu s-a pus problema divorțului. Eu am vorbit cu mama și am spus că sub nicio formă nu ajungem la discuția asta. Familia trebuie păstrată, depășim acest moment și mergem mai departe.

Într-un final, da, am acceptat! E o realitate pe care nu pot s-o neg. Nu știu ce va fi în viitor, dacă vom avea conexiuni, e greu să dau un pronostic.(...) Nu-l condamn pe tata pentru nimic! Pentru mine este un om cu literă mare, întotdeauna mi-a oferit tot ceea ce este mai important. Nu pot să-l judec, nici ca bărbat, nici ca tată. Realitatea este asta! Să vedem ce va urma.", a mai spus Corneliu Botgros, pentru sursa menționată.

