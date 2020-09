Florin Marin si Philip Clements, fostul preot britanic gay[Sursa foto: captura Antena1]

In articol:

Povestea de dragoste șocantă pentru mulți dintre românul Florin Marin și fostul preot britanic Philip Clements a fost făcută publică după ce tânărul a anunțat că s-a căsătorit cu iubitul său în vârstă de 82 de ani. După 3 ani de căsnicie, Philip Clements a murit la începutul acestei veri, anunțul fiind făcut chiar de cel cu care își petrecuse ultima parte a vieții. (VEZi si ce a făcut Florin Marin după moartea soțului său)

Dar înainte cu doar câteva luni, Florin Marin a participat la preselecțiile de la Chefi la cuțite. Nu a fost singur, ci însoțit de partenerul său. Luni seară, imaginile cu cei doi au apărut la tv, iar Florin Marin a făcut un live pe pagina sa de socializare chiar în momentul în care era difuzat momentul lor. ”Mă uit la tv și nu mai pot de râs”, a comentat Florin Marin.

Ultima aparitie a lui Philip Clements, cu câteva luni inainte sa moara[Sursa foto: captura Antena1]

Cu ce avere a rămas Florin Marin după moartea soțului său, fostul preot britanic de 82 de ani

După căsătorie, Florin Marin și Philip Clements s-au mutat în România, unde fostul preot britanic i-a cumpărat soțului său un apartament luxos. De altfel, după moartea acestuia, tânărul a moștenit atât apartamentul, cât și mai multe terenuri. Florin Marin a obținut și banii după asigurările pe care fostul preot le avea, dar și cu pensia acestuia. (VEZI ce spunea Florin Marin despre mostenirea ramasa de la Philip Clements)

La nici două luni după moartea lui Philip Clements, Florin Marin a mărturisit că are un nou iubit. „Din punct de vedere sentimental am început să stau foarte bine. Sunt cu cineva, e tot străin, chiar din UK. Nu ne-am văzut din cauza virusului, dar vorbim prin video. M-a abordat pe Instagram, a treia zi de la aflarea decesului (...) Și-a exprimat condoleanțele și părerile de rău și mi-a spus că mă cunoaște din anii trecuți din media și ar vrea să discute cu mine. După cinci săptămâni l-am contactat și am ascultat acea întrebare pe care o avea de la început, însă nu era momentul ”, a mărturisit Florin Marin, în cadrul unei emisiuni televizate.