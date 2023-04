Cum a reacționat Gigi Becali, după ce a aflat că Răzvan Burleanu i-a dat ”block”: „Și eu făceam ca el, la mesajele pe care i le-am dat”

In articol:

Gigi Becali a rămas cu un gust amar după meciul FCSB-Rapid, încheiat 0-1.

Cum a reacționat Gigi Becali, după ce a aflat că Răzvan Burleanu i-a blocat numărul de telefon

De atunci, latifundiarul își strigă dreptatea și anunță că se retrage din lumea fotbalului. Mai mult, Becali i-a scris inclusiv lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, care i-a blocat numărul de telefon.

Gigi Becali s-a simțit neîndreptățit de arbitrajul lui Horațiu Feșnic din meciul FCSB-Rapid, 0-1. Mâhnit, latifundiarul din Pipera i-a scris un mesaj lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, chiar la finalul meciului din Giulești. Ulterior, Becali i-a mai scris un mesaj președintelui FRF, iar Răzvan Burleanu i-a blocat numărul de telefon.

La aflarea veștii că a fost blocat, Becali a reacționat neașteptat, spunând că își asumă, el fiind cel care a greșit. Mai mult, Gigi Becali a declarat că ar fi făcut același gest dacă ar fi fost în locul lui Răzvan Burleanu: „Până la urmă, eu am greșit față de el, eu i-am dat mesajele. Dacă m-a blocat, să fie sănătos! Are dreptate, și eu făceam la fel ca el. Unde are dreptate, are dreptate. Și eu făceam ca el, la mesajele pe care i le-am dat.”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, citează digisport.ro.

Iată unul dintre mesajele trimise de Gigi Becali președintelui FRF, potrivit digisport.ro: „Nu ți-e rușine pentru ce ai făcut? Vai de capul tău! Este creația ta! Mai adu câțiva greci ca să conduceți federația. Păi, ce contează în țara asta de sclavi, pe care îi cumperi cu banii noștri, de fapt, cu șpăgi, mingi și tricouri?!”

Răzvan Burleanu: „I-am blocat domnului Becali numărul de telefon”

Miercuri, 26 aprilie, Răzvan Burleanu anunța în cadrul unei conferinței de presă de după Adunarea Generală, că a primit două mesaje de la Gigi Becali, unul în seara în care a jucat FCSB cu

Rapid, iar al doilea în dimineața următoare. Președintele FRF a declarat că a ales că îi blocheze numărul de telefon, dar și că, în opinia lui, Becali nu se va retrage prea curând din fotbal:

„În ceea ce privește retragerea, nu este pentru prima dată când spune acest lucru. S-a mai retras, s-a reîntors. Ce pot să vă spun despre domnul Gigi Becali, pe care l-am cunoscut în ultimii ani, este că ține mult la propria sa imagine și este interesat de bani. Mă îndoiesc că se va retrage.

Vă confirm primirea unui mesaj imediat după meci și al doilea în următoarea dimineață. I-am blocat domnului Becali numărul de telefon, deci nu știu să vă spun dacă m-a mai căutat. Sunt mesajele pe care le-a comunicat și public. Am făcut asta ca să aibă mai puține păcate la următoarea spovedanie.”, a transmis președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 0-1

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi.

Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită mai sus.

