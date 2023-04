Cum a reacționat Marian Drăgulescu când a aflat că fosta lui soție este însărcinată. Larisa Drăgulescu a dezvăluit ce mesaj i-a transmis gimnastul: "Avem o relație foarte ok"

In articol:

Larisa Drăgulescu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La doar patru luni de când a pus punct celui de-al doilea mariaj, roșcata a dezvăluit că este însărcinată.

Iată cum a reacționat Marian Drăgulescu, primul ei soț, când a aflat că aceasta va deveni mamă pentru a treia oară.

Care a fost reacția lui Marian Drăgulescu, când a aflat că fosta lui soție așteaptă al treilea copil?

Larisa Drăgulescu este pe cale să-și întemeieze din nou o familie, după ce a trecut prin două mariaje eșuate. Vedeta, care a divorțat în urmă cu doar câteva luni, și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Ba mai mult, roșcata a anunțat chiar că ea și actualul ei iubit urmează să devină părinți în curând. Vestea a ajuns și la urechile lui Marian Drăgulescu, care a ținut să-și felicite fosta soție: "Comunic destul de des cu primul soț pentru cei mici și avem o relație foarte ok, de părinți. M-au felicitat, și el, și iubita lui.", a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit antenastars.ro.

Marian și Larisa Drăgulescu [Sursa foto: Facebook]

Iubitul Larisei Drăgulescu, nerăbdător să devină tată

Larisa Drăgulescu a dezvăluit și ce reacție a avut iubitul ei în momentul în care a aflat că va deveni tătic. Vedeta susține că partenerul ei este foarte fericit și abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe. În ceea ce o privește, bărbatul este foarte atent și are grijă ca viitoarea mămică să nu ducă lipsa de nimic: "A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent.

Ne merge foarte bine relația, prea puțin contează de cât timp, dar suntem de suficient timp împreună, încât să știm ce ne dorim de la această relație.", a mai spus Larisa Drăgulescu, conform sursei citate.