Cum a reacționat menajera lui Augustin Viziru, când actorul a venit acasă cu hainele pătate de sânge: "Mi-a picat fisa"

In articol:

Augustin Viziru a fost invitat în urmă cu mai mult timp în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă. Actorul a depănat amintiri cruciale de pe vremea când se afla pe platourile de filmare, însă nu a uitat să povestească nici despre cele mai amuzante situații

în care a fost pus.

Augustin Viziru: "Am venit după două zile acasă și când am ajuns, am văzut blugii pe sârmă"

Augustin Viziru a povestit despre o întâmplare mai veche de la filmări, care îi aduce și acum zâmbetul pe buze. Actorul a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani s-a întors de pe platourile de filmare, însă a uitat să își scoată hainele de cadru, care erau "pătate de sânge". După ce s-a schimbat a plecat din nou de acasă, fără să-și imagineze ce ar putea să se întâmple.

Augustin Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Două zile mai târziu și-a găsit ținuta stricată, căci Nuți, menajera casei, avusese grijă să bage totul la spălat: "Eu o am pe Nuți, care mă ajută cu curățenia de peste 15 ani acasă. Am venit acasă de la filmare cu hainele pătate de sânge. Eu plecasem de la filmare vineri seară, cu hainele de cadru. Când am ajuns acasă le-am aruncat în pat, m-am îmbrăcat și m-am dus la club. Am venit după două zile acasă și când am ajuns am văzut blugii pe sârmă. Mi-a picat fisa și m-am dus într-o grabă. M-am gândit că dacă le-a spălat mi s-au dus petele și nu mai are cum să le pună la fel. Cine să le pună?! Când am ajuns erau alea impecabile pe sârmă. M-am dus cu ele la filmare și au muncit fetele alea 3 ore.", a povestit Augustin Viziru, în podcastul amintit.

Augustin Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Augustin Viziru a plătit 3.000 de dolari, după ce i-a stricat mașina unui prieten

Întâmplarea cu menajera nu a fost singura de care Augustin Viziru i-a povestit lui Radu Țibulcă. Actorul a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani a împrumutat mașina unui prieten pentru filmări, însă nu a mai avut curajul de a o returna personal, căci i-a provocat daune în valoare de 3.000 de dolari: "Iau mașina, filmez cu ea. Am terminat filmarea vineri la opt, mi-am închis telefonul, apoi am plecat direct la Timișoara. Mi-am deschis telefonul abia pe la Sibiu. L-am înjurat și i-am zis că vorbim luni. Am ajuns la Timișoara sâmbătă dimineața, iar până duminică nu am dormit deloc. Duminică seară am plecat spre București. Ca să nu adorm la volan trebuia să merg ca un satanist.

Pe Valea Oltului mergeam cu 170-180 km/h. Am luat cu mașina ăstuia vreo 4-5 gropi. Am tras pe dreapta și aveam pană și o gâlmă cât o minge de handbal. Am ajuns în București pe la șapte dimineața și m-am dus la spălătorie, dar eu îi făcusem mașina pilaf. I-am rupt capetele de bară la mașină, amortizoarele au ieșit prin caroserie, i-am spart caseta de direcție. Am nenorocit-o, am făcut-o bucăți. N-am avut curaj și i-am aruncat cheia pe geam. M-a pus la plată. I-am plătit 3.000 de dolari reparațiile.", a mai povestit Augustin Viziru.