Cum a reacționat Narcis de la Bărbulești, după ce actorul Tyrese Gibson din „The Fast and Furious” a postat un videoclip cu el cântând! Inițial nu a crezut că e adevărat: „Am crezut că mă ia la mișto”

Narcis de la Bărbulești are un talent incontestabil: vocea! Totuși, în spatele talentului cu care l-a înzestrat Dumnezeu este multă muncă și ore întregi petrecute în studio.

Reacția manelistului, după ce Tyrese Gibson i-a apreciat vocea și a vrut să-i știe numele

Piesele sale răsună la cele mai importante evenimente din viața românilor, însă, în urmă cu puțin timp, acesta a ajuns și în atenția americanilor, mai concret în atenția lui Tyrese Gibson, actorul care îl interpretează pe Roman Pearce în celebra serie de filme „The Fast and Furious”. Artistul a vorbit despre momentul în care vedeta de talie mondială a postat pe contul său de Instagram un videoclip cu el cântând. Inițial a crezut că este o glumă!

Învitat la emisiunea ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, Narcis de la Bărbulești a vorbit despre mai multe subiecte, printre care a povestit și despre unul dintre cele mai importante din cariera sa. Mai exact, atunci când a aflat că a devenit viral după ce vedetă dintr-un film de acțiune a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care artistul cânta la o nuntă.

„Omg, nu pot să cred asta [dacă îl cunoașteți, vă rog să îl etichetați. Dumnezeule, VREAU SA AUD MAI MULT VOCEA DVS. Mulțumesc mamei @kimburrelllove pentru că mi-a trimis asta, whoa whoa whoa!”, este mesajul pe care Tyrese Gibson l-a postat în descrierea videoclipului cu Narcis de la Bărbulești.

Cântărețul a dezvăluit că cea care i-a spus despre asta a fost sora lui și că la început a crezut că aceasta râde de el.

Vedeta consideră că este o onoare pentru oricine ca o persoană atât de importantă și cunoscută la nivel mondial să aibă asemenea cuvinte de laudă.

„Este o mare onoare ca cineva atât de cunoscut la nivel mondial să te aprecieze. Eu nu știam, sora mea mi-a zis <<Uite, Narcis, te-a postat cineva, e un actor cunoscut din filmul ”Fast and Furious” >>. Am crezut că mă ia la mișto și am văzut”, a declarat Narcis de la Bărbulești în emisiunea „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive.

Întrebat dacă ar merge în America în cazul în care Tyrese Gibson l-ar chema, manelistul a mărturisit că nu ar ezita nici măcar o secundă: „Sincer, m-aș duce, dar ținând cont de genul pe care îl abordez eu, îți dai seama că ei au apreciat vocea, că textul îți dai seama că nu l-au înțeles ei ”, a spus artistul.

Cât timp petrece Narcis de la Bărbulești în studio

Manelistul știe că meseria de artist este destul de grea și necesită multe sacrificii. Acesta petrece uneori și câte 10-11 ore în studio, dar este conștient de faptul că nu poate ajunge tot mai sus fără multă muncă. Artistul este foarte mulțumit de locul în care a ajuns, dar nu credea că va ajunge atât de cunoscut încât să scrie despre el până și americanii.

„Fiecare artist își dorește să ajungă tot mai sus, dar Dumnezeu le dă pe toate. Acum sunt foarte mulțumit unde sunt. Nu mă gândeam că voi ajunge vreodată să scrie americanii de mine, dar prin ambiție și muncă ajungi unde îți dorești. Sunt zile în care mă apucă și 10-11 ore în studio”, a mai spus Narcis de la Bărbulești în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Narcis de la Bărbulești [Sursa foto: Captură video]

