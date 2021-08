Cum a reacționat tatăl Andreei Mantea când a aflat că a pozat în Playboy: ”Mi-a trântit ziarul peste ochi”

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură YouTube] 09:47, aug 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

Andreea Mantea, una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune de la noi din țară, a avut de parcurs un drum lung și anevoios până a ajunge pe micile ecrane. Prezentă în emisiunea ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Andreea a vorbit deschis și cu ochii în lacrimi despre toate greutățile din viața ei.

De la copilărie, mai apoi adolescență și începutul greu în carieră. Vedeta a făcut mărturisiri dureroase despre familia ei, despre tatăl care nu a lăsat-o să aplice la Teatru și Film, părintele care ”i-a trântit” în față ziarul atunci când a pozat în Playboy. Mai mult, frumoasa prezentatoare a dezvăluit că nici măcar nu a știut că trebuie să pozeze în revista respectivă, însă semnase deja un contract, care o obliga să facă acest lucru.

” Eram atât de supărată pe tata că nu m-a lăsat să dau la Teatru și Film, încât tot ce apărea prin agenția de modele, că era reclamă, film, emisiune, și tot ce ținea de televizor, mă duceam. Mă duceam peste tot, nu țineam cont. Și când a apărut acest casting pentru această emisiune, m-am dus. Ce nu am știut însă, oamenii care au fost acolo încă trăiesc și pot confirma, eu nu am știut că va trebui să pozez în Playboy. Doar locul întâi, cea care câștiga Miss Playboy trebuia să aibă acest pictorial. Niciodată pe acest pământ nu m-am gândit eu că și locul doi, și locul trei, și Miss Popularitate. Cumva cam toate trebuiau.

Și am zis că eu nu vreau, eu am venit la televizor să apar să îl enervez pe tata, eu nu vreau să pozez. „Păi scrie în contract”. Și scria, într-adevăr. Am vrut să mă duc să îmi pun un picior în ghips ca să nu pozez. Oamenii ăia erau ditamai echipa și mi-au spălat creierul și îi lăsam pentru că mie îmi convenea, era încă o palmă pe care i-o dădeam tatălui meu. Dacă mă lăsa să mă duc la Teatru și Film nu aveam niciun pictorial în Playboy. Mă duceam peste tot doar să îi arăt că mă duc. Eu îmi vedeam de facultate”, a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea[Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Mantea, despre relația cu tatăl ei

Cunoscuta moderatoare de televiziune a dezvăluit că tatăl ei i-a reproșat acel pictorial în Playboy, spunându-i că nu mai reprezintă nimic și că este zero. Cuvintele părintelui ei au durut-o enorm pe Andreea Mantea, însă a știut că trebuie să meargă înainte și să ajungă acolo unde-și dorește.

” Și a înnebunit când a văzut acel pictorial. Am plecat de acasă. Mama a tăiat cablul de la televizor, când a fost emisiunea. S-a urcat pe un scaun și a tăiat cablul ca el să nu poată să vadă. (…) Ne-am întâlnit după câteva zile, țin minte că mi-a trântit ziarul peste ochi. Nu m-a bătut, nu m-a lovit, mi l-a trântit peste ochi și mi-a zis „Atât de mulți ani ai învățat degeaba, atât de mulți ani te-am învățat lucruri degeaba. Ai făcut atât de multe lucruri degeaba, ești zero, nu mai reprezinți nimic. Un om când nu mai are nimic de oferit începe să se vândă pe el. Tu asta ai făcut, te-ai vândut. Și pentru ce?”. Și i-am zis „Să-ți arăt că pot”. Și mi-a zis „Puteai să vii să vorbești cu mine, decât să faci asta. Mie mi-e rușine să merg pe stradă, dar ție își va fi și mai rușine”, a povestit Andreea Mantea în emisiunea ”În Oglindă”, a lui Mihai Ghiță.