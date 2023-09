Cum a reușit Carmen Tănase să slăbească 10 kilograme în doar două luni? Actrița spune că a descoperit dieta minune

In articol:

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, cu o carieră strălucitoare în spate și o imagine de zile mari.

De zeci de ani de când se află în lumina reflectoarelor, actrița nu și-a ieșit din tipar, dar acum spune că a reușit o transformare de zile mari.

Carmen Tănase a cunoscut secretul unei siluete de vis

Și asta pentru că și-a schimbat look-ul radical. Dar nu pentru că a recurs la vreun artificiu de înfrumusețare, ci pentru că a slăbit văzând cu ochii.

După o viață în care nu a avut un program anume de masă, acum a descoperit dieta care a schimbat-o radical. S-a informat, a analizat totul și spune că deja viața sa este mult mai ușoară de când o urmează cu sfințenie.

„Haotic (nr. cum mănâncă), în general. Și se și vedea lucrul ăsta, încă se mai vede, dar de două luni de zile am descoperit o dietă genială care nu mă mai pune la muncă, adică nu trebuie să mai stau cu casoleta, să mai îmi pun în casoletă roșioara, brânzică. O dietă care e făcută acum 42 de ani, că am studiat, am citit despre ea, pentru diabetici în principiu”, a spus Carmen Tănase, într-un dialog avut cu medicul Adina Alberts.

Și nu doar că îi ușurează programul și munca din bucătărie, dar vede deja și primele rezultate. În doar două luni, subliniază ea, a reușit să piardă aproape zece kilograme și nu vrea să se oprească aici.

Lucru care îi aduce o mare satisfacție, mai ales să nu urmează o dietă strictă. Ea spune că a găsit echilibrul perfect în a avea silueta mult visată și a putea să se bucure de tot ce vrea și are poftă să consume, mâncare sau băuturi.

”Ai un shaker, un pahar așa cu o biluță înăuntru și astea sunt și sărate și dulci. De exemplu, ai și omletă, ai deserturi, ei cereale cu măr și scorțișoară pentru micul dejun, ai cafea cu lapte, ceea ce e important, dacă mie îmi zice să nu mai beau cafea, la mine e o problemă. (…) Deci îți dă absolut orice, nu mai ai nevoie de nimic, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă, nu mai trebuie să speli nimic, nu mai fierbi, nu mai aprinzi plita. Deci am supe, am felul doi, am shake-uri dulci, am batoane. (…) Cred că am dat 10 kile jos”, a mai spus actrița.

Și tot ea menționează că nu e la prima dietă pe care o încearcă, dar este pentru prima dată când totul merge ca pe roate.

Căci de nenumărate ori a pus în practică tot ce a găsit prin reviste sau în online, însă, la final, se izbea de aceeași problemă: pierdea rapid câteva kilograme ca mai apoi, tot rapid, să le și pună la loc.

„Doamne, eu nu înțeleg cum Dumnezeu nu am făcut-o până acum că am făcut toate prostiile posibile, tot ce am găsit în revistă și prin toate site-urile. Nu a existat regim de slăbire și eu să nu-l fac. Făceam pac, slăbeam, după aia puneam la loc. Apoi prin turnee, e greu să te duci cu casolete, mâncam prin benzinării, (…) de când sunt cu astea, vai de mine. Nu îmi vine să cred. Trăiesc un miracol. De două luni”, a declarat vedeta.