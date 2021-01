Cum a reușit Emily Burghelea să ascundă sarcina timp de 7 luni?! „Era să mă dau de gol la...”

Emily Burghelea a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni.

In articol:

Emily Burghelea este însărcinată pentru prima oară. Spre surprinderea tururor, fosta asistentă TV a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni. Recent, Emily Burghelea a precizat care a fost adevărtul motiv pentru care a luat această decizie. Mai exact, frumoasa blondină a decis să țină sarcina ascunsă din cauza superstițiilor.

„Bebelușii sunt puri, firavi, au nevoie de protecție, iar anunțul acesta implică o mare încărcătură energetică. Am vrut să protejez copilașul măcar în primele luni. Acum este suficient de mare”, a spus Emily Burghelea.

Ce nume va purta bebelușul lui Emily Burghelea

Cu privire la numele pe care îl va purta bebelușul, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a susținut că ea și Andrei s-au gândit la câteva variante, însă vor decide în momentul când vor afla dacă este fetiță sau băiețel.

„Avem câteva nume la care ne-am gândit, dar se zice că atunci când naști ești sigur de nume. O să fie surpriză. Am o sarcină ușoară, fac tot ce făceam înainte. Au aflat și părinții noștri, toată lumea a fost emoționată. Eu sunt prima fată pe care Andrei a adus-o acasă. Îmi venea să plâng, îmi dădeam lacrimile. Le-a plăcut de mine, ce să zic. Cică aș fi o noră bună.

Am o soacră tânără, fresh. De când sunt gravidă, îmi face toate poftele. E drăguț să fii însărcinată. I-am zis drept în față că sunt însărcinată. A fost șocat prima dată, noi ne doream mult să facem un copil.

Burtica mea nu a fost foarte mare de la început. Eu la 4 luni filmam un clip cu Costi Ioniță, nu se vedea nimic, maxim că eram balonată. Era să mă dau de gol la Revelionul de la Kanal D, am purtat o rochie roșie, mulată”, a mai spus Emily Burghelea pentru Cancan.

Pentru că nu a mai rezistat tentației, Emily Burghelea s-a oprit la o șhaormerie din București. Îmbrăcată lejer, într-o rochiță tricotată de culoare gri, bocanci în picioare și o geacă potrivită pentru vreme, cu masca de protecție, frumoasa blondină și-a cumpărat o șhaorma. De asemenea, fosta asistentă TV a povestit în cadrul unui interviu cum decurge sarcina și ce pofte are.

Emily Burghelea și-a cumpărat o șhaorma[Sursa foto: Cancan.ro]

„Au început poftele, nu se întâmplă des, dar iată că se mai întâmplă. Eu nu mănânc așa ceva decât luni, marți, miercuri, joi și maxim vineri. Dar dacă copilul vrea, nu am ce să fac. „Lucrurile decurg foarte bine, nu am avut probleme, nu am avut grețuri, nu știu cu cine o semăna…Tatăl abia așteaptă să schimbe scutece. Cred că trebuie să luăm lucrurile așa cum vin. Cu cât îți faci mai multe griji, cu atât stresul este mai mare”, a mai adăugat Emily Burghelea.

Sursă: Cancan.ro