Cum a reușit o blondă din Cluj să fraierească zeci de bărbați pe internet?! Gestul pe care l-a făcut tânăra după ce s-a aflat totul este incredibil

In articol:

O tânără din Cluj este acuzată că a fraierit mai mulți bărbați pe Facebook, după ce le cerea bani, spunându-le că are se află într-o situație dificilă și are nevoie urgent.

Potrivit știridecluj.ro , blonda a fost demascată de internauți pentru țepele online, după ce unul dintre bărbați a postat totul pe un grup de Facebook, apoi mai multe persoane care se aflau în aceeași situație au început să-și povestească experiența cu această tânără.

Ei bine, la puțin timp după ce tânăra a fost demascată, aceasta și-a închis contul de Facebook, explicând că, de fapt, nu este ea cea care a cerut bani bărbaților, ci o persoană care se folosește de luni bune de identitatea ei.

Un bărbat din Turda a făcut totul public pe un grup de Facebook

Tânăra este orginară din Câmpia Turzii, însă este stabilită în Cluj-Napoca. Pe data de 9 februarie, un bărbat care a fost înșelat de blondină a făcut totul public pe un grup de Facebook, acolo unde a povestit tot ce s-a întâmplat, dar avertizându-i totodată pe membrii grupului că tânăra este o infractoare și să aibă grijă dacă această îi abordează pe internet pentru a le cere bani.

Accident cumplit în Argeș! Un bărbat a murit, iar o femeie a fost grav rănită în urma impactului. Cei doi parteneri se îndreptau spre casă

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

Fata abordează, în special, bărbații, iar aceasta le spune că are nevoie de bani pentru diverse mărunțișuri.

De exemplu, unui tânăr i-a spus că se află în aeroport și trebuie să ajungă în țară pentru înmormântarea bunicii, așa că ar avea nevoie de 200 de lei.

” Aveți mare grija la ea!! Tepara, escroaca!! La ora 5 dimineața, îmi trimite mesaj dacă pot sa o ajut cu suma de 200 lei deoarece este în aeroport și trebuie sa ajungă in tara pentru inmormantarea bunicii ei,ea rămânând fără bani. I-am trimis 240 lei, ultimii mei bani, promitand ca îi va transfera înapoi de îndată ce ajunge în țară, apoi a spus ca nu s-au virat banii, ca ea nu a primit nimic. Transferul a fost făcut, am umblat și pe la banca cu extrase de cont, iar banii au fost virati către ea, așadar este o escroaca. 200 lei de pe unul 200 de pe altul, la 10 persoane are 2000 pe zi. Sper ca nu a mai picat nimeni în plasa, iar cu ocazia asta o fac faimoasa, sa o cunoască toata lumea, ce fel de fata buna e. Rușine sa îi fie și de educația pe care a primit-o de la părinți. Așa sa ii ajute Dumnezeu. Aveți grija oameni buni cu astfel de specimene!!! ”, a relatat tânărul, pe un grup din Turda.

Mesaje caz blonda din Cluj [Sursa foto: stiridecluj.ro]

Zeci de bărbați escrocați de tânără au reacționat după ce cazul a fost făcut public

Așadar, la puțin timp după ce cazul a fost făcut public pe grupul respectiv de Facebook, mai mulți bărbați au apărut și și-au spus experiența pe care au avut-o cu blondina. Ei bine, cu toate acestea, există multe persoane care chiar au refuzat-o pe tânără și nu i-au trimis bani, deși aceasta a insistat. Un internaut susține că și sora blondinei ar fi implicată în această ”afacere”.

Ioana Năstase, agresată timp de 3 ore într-un restaurant de față cu Ilie Năstase! „Nu dorm de 3 seri”

Oamenii legii s-au sesizat în acest caz și au început să facă mai multe cercetări, fiind suspiciuni de înșelătorie. De asemenea, după ce totul a fost făcut public, tânăra și-a șters contul de Facebook, iar explicația sa a fost aceea că, de fapt, cineva i-a spart contul și se folosește de identitatea ei de mai bine de un an.

Mesaje caz blonda din Cluj [Sursa foto: stiridecluj.ro]