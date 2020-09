Maica Parascheva, medic de familie

In articol:

Maica Parascheva a fost un copil simplu, crescut la țară, în zona Bucovinei, Vicovu de Sus. La vârsta de 18 ani a decis să meargă la mănăstire, unde viața ei avea să ia o turnură deosebită.

„Și, într-o zi de luni, am plecat. Și am ajuns la mănăstire și a fost ceva de vis! Tot acel colectiv, toate acele discuții, acea colaborare. Una e să fii acasă 6-7 persoane, una e să fii 70-80 de persoane. Și să le vezi toate ca niște furnicuțe și fiecare își face treaba ei și niciuna nu întreabă nimic”, a povestit ea pentru Obseratornews.ro.

La mănăstire, episcopul zonei a încurajat-o să facă și pregătire medicală. Astfel că, Maica Parascheva avea să ajute sufletele oamenilor prin rugăciune, dar și să-i îngrijească prin prisma meseriei de medic.

Ea a povestit cum a ajuns din Bucovina la București la studii și cum a făcut față celor mai mari provocări. „S-a luat hotărârea de către episcopul zonei, cu un proiect început de domnul doctor Pavel Chirilă, proiectul Cristiana, să facem și ceva pregătire medicală. Și mi-am făcut bagajul și am plecat în București! Și în București... eu care sunt o fire foarte pozitivă... am clacat. Crescută la țară, în zona Bucovinei, Vicovu de Sus, o zonă foarte frumoasă, foarte bogată, cu de toate.

Maica Parascheva are în grijă 1500 de persoane

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Dintr-odată în mijlocul Bucureștiului, blocuri enorme, oameni foarte mulți. Totul automatizat, foarte multe mașini, tramvaie. Eu am venit de la gară cu un tramvai m-am speriat, am zis: "cred că rămân pe jos". Îmi aduc aminte și acum că mă țineam de bara aia și tramvaiul se mișca în toate părțile și eu nu știam ce se întâmplă”, a povestit măicuța.

Măicuța a renovat dispensarul, a asfaltat şoseaua şi are în grijă 1.500 de oameni

După ce a terminat rezidențiatul, în 2008, maica Parascheva a ales să fie medic de familie. Ea a ales satul Giurgeni, o localitate mică din Ialomița, care nu avea atunci medic de ani buni. Nici măcar un dispensar decent nu aveau, dezvăluie măicuța. Atunci i-a venit ideea unui proiect cu fonduri europene.

„Ce o să fac aici, cum o să consult, cam cum o să decurgă totul? Îmi aduc aminte şi acum, naveta dimineaţa, cizme de cauciuc... Am amenajat cât de cât. M-am gândit ulterior să fac un proiect cu fonduri europene”, mărturisește ea.

Citeste si: Gabriela Firea și Florentin Pandele, gest sfidător la adresa părinților din România. Cum au fost surprinși în prima zi de școală

Citeste si: CORONAVIRUS Previziune sumbră pentru lunile octombrie și noiembrie. Avertismentul OMS pentru Europa: „Să se pregătească”

Citeste si: E OFICIAL! Guvernul a prelungit starea de alertă! Ce reguli sanitare se impun pentru alegerile locale

Astfel, Maica Parascheva a reușit să pună pe picioare un cabinet modern și luminos, unde acum consultă zi-lumină.„Din 2008 sunt aici, cunosc satul, cunosc casele, gospodăriile. Când se vine la cabinet știu cum să abordez discuția. Știu ce tratament să prescriu, pentru că știu situația financiară de acasă și atunci voi opta pentru un tratament foarte bun, dar mai ieftin”, a spus ea.

Maica Parascheva, în timpul unei consultații

Când nu este în sat, măicuța Parascheva are grijă de copii, la secția de pediatrie a spitalului județean din Slobozia „Eu, în viață, am constatat că "Nu" nu există. Orice problemă are o soluție, o rezolvare! Numai că omul trebuie să vrea, să aibă dorință. Nu să așteptăm, nu să stăm! Cum am jumătate de oră liberă, în ora aia trebuie să fac ceva! Voi da răspuns! "Ce ai făcut în ora aceea? Ți-am dat o oră la dispoziție! Ai făcut ceva cu ea, ai înmulțit-o? Sau ai stat în fotoliu și te-ai uitat pur și simplu?”, mai spune măicuța, pentru sursa citată.