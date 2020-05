In articol:

Teodor Sasu, în vârstă de 58 de ani, a declarat că și el este unul dintre cei care au băut spirtul contrafăcut. El, însă, a scăpat cu viață, spre deosebire de celelalte 17 persoane care și-ai pierdut viața. Originar din satul Onești, comuna Plugari, el a recunoscut că a băut o cantitate semnificativă de Sante Med.

„De la Primărie mi-au dat o plasă cu o sticlă de spirt și mai multe lucruri pentru protecție în perioada asta… Eu seara am băut o jumătate de litru de rachiu. Când am terminat rachiul, am pus mâna pe sticla de spirt și am amestecat-o cu apă. Patru litri am făcut. I-am tot dat, i-am tot dat și am băut tot până spre dimineață”, a declarat Teodor Sasu, pentru BZI.

„Dimineața eram treaz, am fost supărat că nu m-am îmbătat. Eu asta am vrut, să mă îmbăt”, a completat bărbatul.

Citeste si: O cantareata din Romania a avut socul vietii! A gasit lista pe care sotul ei a scris numele tuturor femeilor cu care a inselat-o

Citeste si: Iulia Albu a creat cele mai scumpe măști de protecție din România! Vezi cum arată masca din bumbac de 250 de lei! Oamenii sunt revoltați: „Prostia e nemuritoare”

Cum a scăpat bărbatul din Iași cu viață

Dr. Tudor Ciuhodaru a explicat cum de Teodor Sasu a scăpat cu viață după ce a băut dezinfectantul care a ucis 17 persoane. Se par că norocul bărbatului a fost că, înainte de a bea spirt, el a băut jumătate de litru de rachiu.

„Este un caz fericit. Bărbatul a consumat alcool etilic inițial, iar mai apoi, alcool metilic găsit în Sante Med. Practic, el a luat antidotul, având în vedere că intoxicația cu alcool metilic se tratează cu alcool etilic”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru, conform sursei mai sus citate.