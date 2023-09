Cum a reușit să se acomodeze fiica Oanei Roman la noua școală! Vedeta regretă decizia de a o muta pe Isa la o școală privată sau nu?

In articol:

Anul acesta, Isa a început o nouă etapă în viața sa, după ce, începând cu clasa a III-a, a schimbat școala la care învață. De la o școală de stat, Oana Roman a decis să-și mute fiica la una privată și se pare că acum culege deja primele roade în urma deciziei pe care a luat-o.

Cu zâmbetul pe buze, în urmă cu câteva ore, vedeta și-a pus fanii la curent cu starea fiicei sale și cu felul în care a reușit să se acomodeze în doar două zile la școala cea nouă.

Oana Roman le-a împărtășit admiratorilor săi că fiica sa este foarte entuziasmată de tot ceea ce se întâmplă la noua școală și că, la final de program, după ce se întâlnește cu mama sa acasă, micuța îi povestește cu entuziasm despre tot ceea ce a făcut în ziua respectivă. De această dată, fiica lui Petre Roman a specificat că Isa a avut un atelier de robotică, unde a avut ocazia să lucreze cu o imprimantă 3D. Văzându-i entuziasmul și rezultatele favorabile ale fiicei sale, Oana Roman nu poate să fie decât foarte mândră de decizia pe care a luat-o, aceea de a-și muta fiica la o școală privată.

„Voiam să vă povestesc ce se mai întâmplă cu Isa la școală, sunt bucuroasă pentru că înainte, când era la școala de stat și la after, când o luam, la 16:30, o întrebam „Cum a fost mami azi la școală? Și ea îmi răspundea Bine, și asta era tot. Acum, o iau de la școală și, când o întreb cum a fost, până ajungem acasă, timp de un sfert de oră, turuie în continuu și îmi povestește mega entuziasmată un milion de lucruri pe care le-a făcut. Astăzi, de exemplu, a avut un atelier de robotică și au creat această chestie cu ajutorul unei imprimante 3D, este numele școlii și i s-a părut super mega interesant și mi-a povestit mult despre asta, așa că mă bucur tare că a, făcut cea mai tare alegere pentru ea.” , a spus Oana Roman în mediul online.

Cum a fost prima zi de școală pentru fiica Oanei Roman?

În prima zi de școală, fiica Oanei Roman a fost cuprinsă de emoții și curiozitate să-și întâlnească noii colegi, dar și de o ușoară nostalgie, pentru că tatăl său, Marius Elisei, nu a fost prezent alături de ea, pentru a o susține în acest nou început.

„E ușor nostalgică pentru că trebuie să se obișnuiască într-un nou mediu și noi colegi. Va fi bine. Azi am susținut-o și i-am fost alături, am încurajat-o și am fost doar eu cu ea, dar știu că îi dau putere chiar dacă poate fi ar fi avut nevoie și de prezența tatălui. Prima zi de școală într-o școală altfel, elegant, frumos și multe activități.”, a mai spus Oana Roman.

