Cum a reușit Victoria Răileanu să treacă peste divorțul de Conrad Mericoffer? Actrița a acceptat cu greu separarea de tatăl copilului ei: "Am plâns când..."

Victoria Răileanu și Conrad Mericoffer au trăit o poveste impresionantă de dragoste, care a durat 7 ani. Cu toate acestea, actorii au decis să meargă pe drumuri separate în 2019 și au ales să divorțeze.

Acum, la doi ani de la încheierea relației, vedeta a mărturisit că i-a fost extrem de greu să treacă peste acest eveniment din viața ei, dar și că a apelat la psiholog, pentru a reuși să accepte situația în care se afla.

Victoria Răileanu, despre divorțul de actorul Conrad Mericoffer

Victoria Răileanu a recunoscut că a traversat o perioadă extrem de dificilă, după ce a divorțat de tatăl copilului ei. Actrița a dezvăluit că motivul care a dus la separarea de Conrad Mericoffer au fost neînțelegerile dintre ei, ci nu lipsa de iubire. Acum, la doi ani de la acest eveniment, vedeta spune că a reușit să treacă peste tot ce s-a întâmplat, însă vindecarea a venit foarte greu: "Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit.

A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine. Nu e ceva ușor de acceptat și nu înțeleg de ce oamenii au această așteptare. Dar nu e deloc ceva imposibil. Lucrurile astea se întâmplă. Oamenii nu se mai înțeleg și atunci e cel mai bine să își separe drumurile. O accept ca să pot să merg mai departe. Asta e realitatea mea acum și sunt OK cu asta.", a povestit Victoria Răileanu, pentru Viva.ro.

"Fără ajutorul psihologului meu, mi-ar fi fost mult mai greu"

Actrița a recunoscut că a apelat și la ajutor de specialitate pentru a reuși să accepte mai repede ideea divorțului, astfel că a mers la psiholog: "Fără ajutorul psihologului meu, mi-ar fi fost mult mai greu. Greul are timpul lui. Dar apoi trece.

Ăsta e mersul natural al lucrurilor. Pe mine m-a ajutat să îmi dau voie să simt tot. Am plâns când mi-a venit să plâng, am râs chiar dacă a fost greu. Și, încet, încet, lucrurile au revenit la normal. La un alt normal. Dar e un normal bun.", a mai adăugat Victoria Răileanu, pentru sursa amintită.