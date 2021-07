Cum a reușit Zanni să păcălească pe toată lumea! Abia acum s-a aflat cine este cu adevărat câștigătorul Survivor România 2021! A concurat sub un nume fals

Zanni a câștigat Survivor 12:57, iul 31, 2021 Autor: Radu Constantin

Zanni nu e de fapt Zanni iar Hubert e un nume inventat. Marele câștigător al show-ului Survivor România 2021 a concurat la emisiunea-fenomen sub un nume fals. Mai precis, două din cele trei nume cu care s-a prezentat sunt false.

Zanni: ”De fapt, mă cheamă Robert”

La câteva săptămâni de la marea finală, Zanni a dezvăluit care este numele lui real, cel scris în buletin. Dezvăluirea a fost făcută în podcastul lui Alex Velea.

”Nu am vrut să-mi spun niciodată numele real pentru că-mi era frică să nu mi se dea unfriend pe Facebook. Zanidache Robert Edmond! Dacă stai să te gândești, fiecare nume poate să aibă o prescurtare: Zani, Robi, Edy. Și Hubert înseamnă Robert în ”nemțește” și l-am data așa, mai pe... Să nu-mi zică lumea Robi. În buletin, numele de familie este cu un ”n”, Zanidache, dar am pus eu cu doi ”n”. Lumea îmi zicea Zani și mi-a plăcut mie cu doi de ”n”, că era prea sărăcăcios așa, vizual. Parcă are mai multă putere numele”, a dezvăluit Zanni într-o discuție cu Alex și cu Antonia.

Zanni a mai păstrat o surpriză și după Survivor

Velea a mărturisit că nici el nu a știut de la început care este numele real a lui Zanni și că acesta s-a prezentat cu prenumele Hubert.

”Mai știi că așa ne-a zis prima oară că-l cheamă, Hubert? Am crezut că-l cheamă Hubert, de asta l-am luat la label, că avea un nume interesant. Așa s-a prezentat în 2019!”, a glumit Alex Velea.

WOWbiz.ro a dezvăluit numele real al lui Zanni încă din februarie

WOWbiz.ro a dezvăluit în premieră numele lui Zanni încă din februarie 2021, atunci când a scris despre o amendă de 2.000

de lei pe care cântărețul a încasat-o de la poliția locală pentru că a aruncat o sticlă pe jos. La vremea respectivă, Zanni a completat actele cu numele lui real:

Foarte puțini oameni au știut până acum numele real al lui Zanni. Faimosul de la Survivor a reușit să păstreze acest secret chiar și față de prietenii apropiați. La un moment dat, în Republica Dominicană, el și-a corectat un coleg care l-a votat spre eliminare dar i-a scris numele cu un singur ”n”. Atunci, el l-a corectat, spunându-i că i-a greșit numele și că acesta se scrie cu doi ”n”.