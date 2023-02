Cum a scăpat internaționalul român Alexandru Maxim de cutremurul devastator din Turcia. ”E haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30”

In articol:

Alexandru Maxim (32 de ani), internaționalul român care evoluează la Gaziantep, orașul cel mai devastat de cutremurul nenorocit care a avut loc în Turcia ieri, a avut norocul

Alexandru Maxim a vorbit despre nenorocirea din Turcia. ” Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente”

de a fi plecat din zonă atunci când s-a zgîlâțâit pământul! Fotbalistul plecase pentru câteva zile în Germania, acolo unde a jucat multă vreme și în care și-a făcut și o casă.

„Sunt bine, în Germania, am avut etapă și apoi două zile liber, așa că am venit în Germania. În Turcia e haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30. Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente. Cei care stau la casă sunt mai OK...”, a spus Alexandru Maxim pentru GSP.ro, care a mai specificat și faptul că, seara trecută, a vizionat meciul de campionat dintre Stuttgart și Werder, scor 0-2.

Marius Șumudică, afectat de cutremurul din Turcia! ”Sunt mulți oameni sub dărâmături”

Marius Șumudică, antrenorul român care au pregătit mulți ani echipe din Turcia a fost extrem de afectat de cutremurul care a omorât atâția oameni într-un timp atât de scurt ”Am vorbit cu mulți cunoscuți de acolo. Din fericire, sunt OK. Dar Turcia e în doliu pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu am un asistent turc. Mi-a zis că se estimează că vor fi 6-7.000 de morți. Sunt mulți oameni sub dărâmături”, a spus tehnicianul pentru sursa menționată anterior.

Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, este în Antalya, Turcia, în cantonament cu echipa ucraineană, acolo unde luni s-a declarat stare de alertă, după ce două cutremure puternice au distrus totul în calea lor.

„Am simțit tot, a fost o situație mai delicată să te trezești pe la 4.30, într-o clădire care se mișcă. Nu e simplu, dar pentru noi nu a fost nimic, pentru cei de acolo cred că a fost îngrozitor. Nu m-am panicat, dar ma gândesc cu groază la ce poate fi acolo, am văzut câteva imagini și mi-am adus aminte de Bucureștiul din '77.”, a spus Mircea Lucescu pentru Antena 3, notează sursa citată anterior.

Citește și: VIDEO Un fotbalist care a fost antrenat de Şumudică, captiv sub tonele de beton. Apelul disperat al soţiei: "Vă rog, ajutaţi-l!"

Gică Hagi este cu sufletul alături de poporul turc

Gică Hagi (58 de ani), fost jucător și antrenor în Turcia, este cu sufletul alături de poporul turc, greu încercat în aceste zile: „ Toate gândurile mele merg către poporul turc, greu încercat în aceste momente. Rămâneți puternici! Sunt alături de voi!”, a scris Hagi în mediul online.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter a avut loc în regiunea Gaziantep și a afectat și o parte din Siria, iar bilanțul oficial al morților până la această oră a ajuns la 1498 de persoane. Se preconizează însă ca această cifră să se majoreze simțitor, în condițiile în care sunt zeci de mii de răniți (pana acum 8.533), iar multe alte persoane sunt încă sunt dărâmături!