Cum a scăpat nașul lui Cătălin Moroșanu din incendiul de la ATI din Piatra Neamț. „Mie nu-mi vine să cred, nu realizez.” Socrul său a ars de viu

Cătălin Moroșanu, alături de nașul său de cununie

Sorin Cazan este nașul de cununie al luptătorului K1 Cătălin Moroșanu și Președinte PMP Roman nașul. Doar o minune l-a salvat de incendiul din secția de terapie intensivă de la spitalul din Piatra Neamț. El a fost externat cu doar 4 ore înaintea tragediei. Socrul său însă, internat în același spital, a murit în salonul ATI care a ars.

In articol:

Sorin Cazan a povestit că atât el cât și socrul său erau internați la etajul 3 al spitalului, însă cel din urmă a fost mutat sâmbătă la etajul 2, chiar în secția care a ars, conform AlephNews.

„La ora 2 am fost externat din spital, am stat 11 zile, am fost testat negativ la plecare, şi socrul meu la etajul 3 la rezervă. La ATI. Şi cred că sâmbătă dimineaţă, nu ştiu la ce oră a fost transferat la etajul 2 exact în salonul în care a avut loc explozia. Mie nu-mi vine să cred, nu realizez.

Citeste si: Informații terifiante ies la iveală! Ce s-a întâmplat în salonul morții de la ATI. Pacientul care era lângă fereastră a fost carbonizat

Citeste si: Avertismentul fără precedent al unui medic anestezist din România: „Secțiile ATI, adevărate bombe cu ceas”

Citeste si: Secretul lui Alex Bodi. L-a ascuns toată viața. El e milionar, iar sora lui a ajuns să... - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Eu aflasem de televizor de incendiu. Dar eu am zis că el este bine, că e la etajul 3 şi nu e riscant pentru el. Şi atunci managerul m-a sunat la 11 şi mi-a zis că era în salonul ăla”, a mai spus bărbatul, pentru sursa citată.

Cine a fost socrul lui Sorin Cazan

Mihai Militaru avea 80 de ani, dar era încă în putere. Cunoscuții spun că putea să supraviețuiască noului coronavirus. „80 de ani, dar era verde, era verde. Era un om puternic, mai puternic ca mine era. Eu am 55 dar el era mai puternic ca mine”, a mai spus ginerele victimei.

Sorin Cazan dezvăluie că situația nu era fericită la Spitalul Județean din Piatra Neamț. El spune că EKG-urile se făceau și de câte 3 ori pentru că dădeau eroare, aparatele de luat tensiunea de multe ori nu porneau, iar curentul electric se întâmpla să cadă.

„Pot să vă spun că în 11 zile cât am stat eu, într-o seară am rămas uimit că a căzut curentul. Dar a căzut pentru câteva minute. Şi mi-am pus chiar un semn de întrebare, şi-am zis, măi, nu-i normal, cum? Cum, nu mai este curent aici pe secţie?”, a povestit Sorin Cazan.

SURSE: Alephnews