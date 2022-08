Cum a schimbat-o moartea tatălui pe Andra Stoicescu? "Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine" Actrița face mărturii despre cea mai grea perioadă din viața ei

In articol:

Pe Andra Iulia Stoicescu a văzut-o întreaga țară pe Tik-Tok, iar mii de români au râs la glumele ei care au ajuns virale.

Andra Stoicescu povestește despre perioada decesului tatălui

Andra Stoicescu nu a fost mereu cu zâmbetul până la urechi. Actrița a trăit și ea drame, peste care nu a reușit încă să treacă. Invitată la emisiunea Detectorul de minciuni de pe canalul de YouTube theXclusive, Andra Stoicescu a povestit o perioadă grea din viața ei și anume decesul tatălui ei. Iată cum a transformat-o și cum s-a manifestat după evenimentul tragic.

"Am trăit ceva greu și anume moartea tatălui meu acum trei ani jumate. Acolo s-au schimbat foarte multe lucruri. Am mers am făcut terapie, mi-au apărut niște anxietăți. Eu, Andra super solară, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Și s-au creat niște revelații în toată acea perioadă. Am înceract să descopăr mai multe despre ce am trăit eu de fapt în trecut. Mi-am dat seama că am dat foarte multă putere oamenilor și părerilor lor și emoțiilor lor și m-am confundat cu ele." , a declarat Andra Stoicescu.

Câți bani face Andra Stoicescu din TikTok?

Tik-Tok a fost platforma care a dus-o pe Andra Stoicescu în fața tuturor românilor. Glumele și videoclipurile ei au ajuns rapid virale pe celebra platformă reușind să strângă mii și sute de vizualizări.

Actrița a devenit virală pe Tik-Tok, iar din videoclipurile pe care le postează câștigă chiar foarte bine. Vedeta a început să posteze pe celebra platformă odată cu începerea pandemiei, când teatrele s-au închis și lumea nu mai putea ieși din casă.

" Da! Deși este la început! Adică nu am cum să compar atâția ani pe scenă sau în producțiile în care am jucat cu proaspăta descoperire: Tik-Tok. Doar că, da, ca și creator de conținut ești mai bine plătit decât ca actor. Asta este experiența mea de până acum.(...) În jur de câteva sute de euro pe un video, până la 1.000.(...) Pe un video cu plasare de produse. Nu am făcut live-uri și alte chestii din astea. Mi-aș dori să găsesc o formulă în care să facem niște live-uri, dar interesante. Am încercat noi ceva la un moment dat, dar trebuie să aducem și un pic de valoare acolo", a mărturisit Andra Iulia Stoicescu, la Detectorul de minciuni.

