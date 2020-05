In articol:

În cele 9 luni de sarcină cu Baby Zeny, Adelina Pestrițu a „câștigat' 14 kilograme.

Împotriva acestui surplus ponderal a „inventat' bruneta vestita SOMODIETA, regimul care a ajutat-o să topească tot plusul.

Adelina Pestrițu nu a așteptat prea mult, ci a luat măsuri de îndată. Era și greu, având în vedere că toată viața sa a avut un corp suplu. E adevărat că stilul de viață a ajutat-o, însă regimul acesta a făcut minuni pentru ea.

Cum a slăbit Adelina Pestrițu 14 kilograme în 3 luni

„Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambițioasă și îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme. Mă tot gândeam ce dietă să țin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Și am zis așa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc. De ce zilnic? Pentru că știu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când îi dai același meniu. Nu-și mai face rezerve pe coapsele noastre. Astfel, pentru că-mi place foarte mult somonul, m-am hotărât să încep un regim împotriva kilogramelor, bazat în mare parte pe somon', povestea Adelina Pestrițu acum mai bine de un an.

