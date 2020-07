In articol:

Gabriela Cristea a mărturisit în emisiunea lui Mihai Gâdea cum a slăbit 25 de kilograme si ce regim simplu a urmat.

"Obezitatea nu înseamnă sa ai 150 de kilograme. Eu am avut obezitate de grad 1. Am avut undeva pe la 85-86 de kilograme si aveam obezitate de grad 1.", a declarat în primă fază Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a mai povestit și la ce problemele te expui atunci când ai kilograme în plus. Iar în contextul actual, una dintre probleme pentru persoanele care sunt obeze este coronavirusul, care îi încadrează în categoria de risc.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 25 de kilograme? Ce a motivat-o să slăbească

"E foarte ușor sa scăpăm de toate problemele si frustrarile care te apasa, aruncându-te în frigider.", a mai spus prezentatoarea Gabriela Cristea.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 25 de kilograme? Prezentatoarea TV a mai povestit că a fost un exercițiu de voință faptul că a reusit sa slăbească. Gabriela Cristea s-a gândit în primă fază la starea ei de sănătate. Cea mai mare motivație a venit din partea celor doua fetițe și a familiei, care i-au dat putere.

"O zi pe săptămână nu ar trebui să mâncam nimic. Nu trebuie sa existe ciugulitul ală. Nu trebuie să mănânci noaptea. Vai, mă doare capul de foame, nu exista așa ceva. Trebuie făcut program" a povestit Gabriela Cristea în emisiunea prezentata de Mihai Gâdea.

Gabriela Cristea urmează un regim simplu

Cum a slăbit Gabriela Cristea 25 de kilograme. Gabriela Cristea a povestit cum a reușit să slăbească, dar mai ales cum reușește să se mențină în formă.

"Eu sunt o foarte bună bucătăreasă şi îmi şi place să gătesc, dar şi să mănânc în acelaşi timp. Mi-am găsit o găselniţă, gătesc pentru alţii. Şi stau şi mă uit la ei aşa, dacă mănâncă cu poftă sau nu. Este un truc pe care eu îl folosesc.

Am să spun un secret. Soţul meu spune că de câte ori nu gust mâncarea, gătesc mai bine. Aşa mi-am găsit eu, mă hrănesc din atitudinea pe care o au alţii când mănâncă bucatele mele", a declarat Gabriela Cristea Gabriela Cristea a vorbit și despre trucul pe care-l foloseste pentru a se menține în forma.

Citeste si: Gabriela Cristea a trecut prin momente grele! Mesajul transmis fanilor săi: „Când au încercat alții să mă doboare...”

Citeste si: Gabriela Cristea, secretul despre silueta sa! Cum a reușit prezentatoarea de televiziune să slăbească 10 kilograme

Citeste si: Gabriela Cristea, poză fără inhibiții din intimitatea dormitorului

Gabriela Cristea a povestit că dieta este relativ simplă și se poate face adaptată pentru programul fiecăruia. Aceasta mărturisește că se consumă cinci mese pe zi, dintre care, trei mese principale și două gustări, cu o pauză de aproximativ trei ore între mese. Gustările ar trebui alese între mesele principale: mic-dejun, prânz și cină.

Gabriela Cristea a mai dezvăluit că înainte de micul dejun bea jumătate de litru de apă cu o jumătate de lămâie stoarsă, acesta fiind un alt truc pe care-l urmează zilnic.

"Varianta pe care toată lumea ar trebui să o ia în calcul și care mie mi se pare cea mai OK e să meargă la nutriționist. Nu la pomul lăudat, pentru că de multe ori lași o grămadă de bani și ești dezamăgit. Poate nu nimerești din prima la nutriționistul potrivit. La mine s-a întâmplat să fie, mi-a plăcut stilul.

Eu mănânc cinci mese pe zi. Mănânc trei mese principale, am ore fixe de masă și două gustări. Am slăbit ca 1,5 kg pe săptămână. Acum, în ultima perioadă, am slăbit cam 4 kilograme în 3 săptămâni", a mai spus aceasta.