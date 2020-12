Cum a slăbit Ion Cristoiu 30 de kilograme într-o lună ”Când vedeam alune o luam la fugă” A explicat dieta sa la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

În anii '90, cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu avea 105 kg, iar porecla sa, pusă de Corneliu Vadim Tudor, era de ”ardei umplut”. Cristoiu a slăbit circa 30 kilograme într-o lună, uimind pe toată lumea. Iar greutatea și-a menținut-o mereu de atunci. Odată cu regimul alimentar strict, Ion Cristoiu a început să facă și mult sport. Și nu s-a abătut niciodată de la programul său. A rămas în legendă când, într-o vizită oficială la Ierusalim, în costum, pentru că era ora de jogging a început să alerge îmbrăcat așa.

Asa arata Ion Cristoiu in anii 90, inainte a slabi

Acum, invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ion Cristoiu a povestit că nu a avut mai mult succes la femei după ce a slăbit, dar și că motivația sa nu a fost porecla pusă de Corneliu Vadim Tudor.

”E complicat de ce am făcut asta, nu a fost din cauza a ceea ce a spus Vadim. La un moment dat, m-am uitat în oglindă și am spus, ”Gata, slăbesc!”. Nu mă mai suportam pe mine și am spus că din momentul ăla mă apuc să slăbesc. Și voi rămâne în posteritate pentru multe femei ca omul care a slăbit multe kilograme. După aia nu mă mai întreba nimeni de politică, ci cum am slăbit, iar dacă erau femei mă întrebau în felul următor: ”Pot să mănânc o găleată de frișcă și să nu mă îngraș?” și spuneam că nu. Trecem printr-o lume plină de calorii…eu învățasem pe de rost toate caloriile și când vedeam, de exemplu, alune, o luam la fugă. Trebui să știi în orice moment că lumea e plină de calorii și e de ajuns să te apropii la un anumit moment de ceva care are multe calorii și totul se duce, cum spun eu, în greutate. Când văd pe cineva mâncând seara o prăjitură, zic, gata, se duce direct în greutate”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu, despre regimul său alimentar ”Nu mănânc peste 5 jumate seara”

Întrebat de Denise Rifai ce mănâncă pentru a se păstra la greutatea dobândită după ce a slăbit brusc, Ion Cristoiu a explicat cât de strict este regimul său chiar și acum.

”Nu mănânc carne roșie niciodată, deci carne de porc. Și întodeauna la 5 jumate seara, cred că am decenii, 4 sau 5 mere. Atât! Nu mănânc peste 5 jumate seara”, a explicat Ion Cristoiu în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.