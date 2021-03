Cum a slăbit Monica Pop. Medicul a dat jos 37 kg în câteva luni

In articol:

În urmă cu 10 ani, medicul oftalmolog Monica Pop a ținut un regim de slăbire drastic, cu ajutorul căruia a slăbit 37 de kilograme. Doctorul a reușit această performanță fără să consulte un nutriționist, ba chiar a apelat la o dietă controversată ce putea avea repercusiuni grave asupra sănătății sale.

Cum a slăbit dr. Monica Pop. Dieta draconică pe care a ținut-o

Medicul Monica Pop a fost aspru criticată pentru că a promovat o dietă bazată pe înfometare. Astfel, fără sport sau regimuri alimentare complicate, ci doar cu o ceașcă de cafea neîndulcită timp de nouă zile a început lupta cu kilogramele în plus a doctorului.

Medicul oftalmolog declara pentru Gândul.ro că în fiecare an își seta ca obiectiv să înceapă un regim de viață sănătos la data de 1 ianuarie. Pentru motivație, Monica Pop și-a cumpărat un articol vestimentar cu câteva mărimi mai mici și nu s-a lăsat învinsă până nu a reușit să-l îmbrace.

„Într-o zi am apelat la un mic artificiu: mi-am cumpărat o bluză cu câteva numere mai mici, în care eram conştientă că nu intru, iar apoi timp de nouă zile nu am mâncat absolut nimic, beam doar o ceaşcă de cafea fără zahăr dimineaţa. Pe parcursul zilei, beam apă, atât cât îmi cerea organismul. După această perioadă, bluza cumpărată îmi era largă”, declara medicul.

După perioada de înfometare, Monica Pop a mărturisit că a resimțit stări de rău și a început să mănânce treptat.

afirma medicul oftalmolog.

Monica Pop a ținut o dieta draconică

Cum și-a menținut greutatea medicul Monica Pop, după perioada de înfometare

În urma regimului restrictiv, medicul a slăbit în total 37 de kilograme, fără să apeleze la ajutorul specializat. „După ce am am ajuns la 97 de kilograme am refuzat să mă mai urc pe cântar. Urmând regimul ajunsesem undeva la 60 de kilograme. Nu am apelat la niciun specialist. Am fost propriul meu nutriţionist”, mai explica ea.

Pentru a-și menține greutatea, doctorul a renunțat la multe alimente bogate în carbohidrați. „Am exclus din dietă tot ce înseamnă pâine, dulciuri, fructe dulci şi paste. Seara mănânc doar un pomello, dar dacă sunt la un eveniment nu pot spune că îmi refuz o mică gustare.

Mă cântăresc în fiecare dimineaţă, pentru a ţine lucrurile sub control. În plus, îmi împart porţia de mâncare în patru şi mănânc doar un sfert. Până acum nu am apelat la operaţii estetice, dar s-ar putea să recurg la o astfel de intervenţie pentru faţă”, a mai spus Monica Pop.

Deși a fost aspru criticată pentru dieta abordată, medicul Monica Pop recomandă înfometarea persoanelor care nu au probleme de sănătate. Ea spune că secretul succesului este voița și susținerea celor din jur. „Recomand acest regim tuturor persoanelor sănătoase, deoarece persoanele bolnave de diabet îşi pun viaţa în pericol. Cheia succesului constă într-un pic de voinţă, susţinerea din partea celor dragi, deşi soţul meu nu a fost de acord, pentru că îmi spunea că, la ce program încărcat am, îmi pun sănătatea în pericol”, a mai spus medicul oftalmolog.

