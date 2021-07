Cum a știut Radu Vâlcan că Adela Popescu este aleasa? "Am dus lipsă de asta, mult timp"

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Captură Instagram] 09:27, iul 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Adela Popescu și soțul ei formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri din lumea mondenă.

Cei doi s-au cunoscut și s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt, iar acum au o familie frumoasă, care se va mări în scurt timp.

Ce l-a făcut pe Radu Vâlcan să se îndrăgostească de mama copiilor lui?

Radu este îndrăgostit nebunește de Adela și pare că o idolatrizează, făcând-o mereu să se simtă apreciată și iubită. Recent, prezentatorul tv a vorbit despre cum a ajuns să simtă pentru soția lui ceea ce nu a mai simțit pentru nicio altă femeie.

Bărbatul a povestit, într-un podcast cu Mihai Morar, faptul că partenera lui l-a făcut să se îndrăgostească de ea pentru că i-a oferit acea siguranță și încredere, sentiment pe care Radu nu îl mai avusese până atunci: "Eu nu am avut foarte mult timp încredere în oameni, și atunci iubirea ei față de mine, cred că de fapt asta mi-a dat încredere și mi-am dat seama că eu pot să fiu un om care este iubit cu adevărat. Poate că sunt o fire mai romantică, habar nu am, dar am dus lipsă de asta, mult timp, toată adolescența, nu știu, nici nu am căutat-o, știi? Dar probabil că era acel ceva, care mă împingea să călătoresc, să lucrez fără absolut niciun fel de problemă că sunt departe de țară, în Grecia, Italia, să plec în America fără niciun fel de urmă de regrete", a menționat soțul Adelei Popescu.

Radu Vâlcan a spus că Adela i-a oferit în același timp, pe lângă siguranță, și libertate, ceea ce a făcut ca ea să fie prima femeie de care s-a simțit cu adevărat legat și pe care murea de nerăbdare să o vadă, de fiecare dată: "Din fericire timpul ne-a demonstrat că nu ne-am înșelat. Cu siguranță sunt puține cazuri fericite, așa. Culmea, acum, oriunde aș pleca, abia aștept să ajung acasă", a mai adăugat bărbatul.

Cât despre momentul în care a zărit-o prima oară pe Adela Popescu și cum i-a atras aceasta atenția, prezentatorul tv a mărturisit că, fiind la filmări în Turcia, soția lui alerga în fiecare dimineață prin fața ferestrei lui, iar el ieșea mereu să o privească, și chiar îi învățase programul, încât nu-și dezlipea ochii de geam până când ea nu trecea pe acolo: "Veneam seara acasă, după repetiții, cred că și începuseră filmările, de fapt, și efectiv nu mai îmi stătea capul la nimic altceva. La un moment dat am plecat, am filmat în Turcia, câteva săptămâni am filmat acolo, în fiecare dimineață alerga și Adela, și alerga pe acolo, prin fața camerei mele. Deja învățasem, stând atât de mult acolo, la ce oră iese, dacă nu iese atunci la alergat, sigur iese în următoarele 15 minute, adică îi știam tot programul."

"Radu, de la început m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă"

Cei doi soți sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, iar cea mai simplă dovadă este chiar familia frumoasă pe care și-au întemeiat-o. În urmă cu ceva timp, Adela spunea despre Radu Vâlcan că a făcut-o să aibă încredere în el prin faptul că a susținut-o întotdeauna, făcând-o să creadă că poate reuși orice, de una singură.

De asemenea, frumoasa blondină a menționat că partenerul ei a ajutat-o să fie o soție bună, tocmai pentru că a valorizat-o atât de mult: "Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și simt că pot să fac orice în viață. Pentru că tu nu ai nevoie de un bărbat despre care crezi că îți va rezolva problemele și îți va face viața frumoasă. Ideea e ca el să te facă să crezi că tu poți asta. El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că el m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal.", a povestit vedeta într-un podcast.

Adela Popescu și Radu Vâlcan radiază de fericire și sunt mai împliniți ca niciodată. În scurt timp, ei vor deveni părinți pentru a treia oară și le vor oferi băieților pe care îi au, Alexandru și Andrei, încă un frățior.