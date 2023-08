Cum a surprins-o Beni pe Dana Roba?! Noul bărbat din viața ei știe cum să îi pună un zâmbet pe buze

In articol:

Dana Roba a trecut prin cumpăna vieții sale în urmă cu două luni, după ce soțul ei bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Chiar dacă nimeni nu îi dădea vreo șansă la viață, bruneta și-a revenit și a început să își reia activitățile de dinainte.

Relația Danei Roba devine din ce în ce mai serioasă

Un alt lucru pe care aceasta nu l-a neglijat a fost viața ei sentimentală, iar în urmă cu puțin timp s-a afișat alături de alt bărbat.

În urmă cu puțin timp, Dana Roba a fost surprinsă alături de un alt bărbat, pe care spunea ea, l-a cunoscut la biserică. Se pare că aceasta este mai fericită ca niciodată, iar relația dintre ei devine din ce în ce mai serioasă. După ce fetele brunetei au avut ocazia să îl cunoască pe Beni, noi imagini au apărut pe internet cu cei doi.

Bărbatul nu ratează nici o ocazie să îi aducă zâmbetul pe buze Danei, iar în urmă cu câteva momente, în timp ce se aflau la o cină în oraș, aceasta a surprins-o cu un superb buchet de flori. Make-up artistul nu s-a putut abține și a făcut publice imediat imaginile pe contul ei de Instagram.

Postare InstaStory Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba e pregătită să se recăsătorească

Dana Roba pare că este mai fericită ca niciodată alături de Beni, însă mai are un mic obstacol care stă în calea fericii ei, divorțul de Daniel Balaciu. Bruneta a mărturisit că de la 1 septembrie va înainta cu divorțul și nu exclude varianta de a se recăsători.

„Aștept să divorțez! Actele de divorț sunt deja băgate dar de la 1 septembrie încolo o să se miște lucrurile pentru că acum este vacanța judecătorească. Sunt foarte fericită că am lucrat weekend-ul care a trecut de la 05.00 până la 19.00 seara, în timpul săptămânii sunt mai liberă. O să am și weeekend-ul acesta programări și tot așa. Mă bucur foarte mult. În momentul de față sunt chiar ok. Dacă mă recăsătoresc după ce divorțez de Daniel? De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni”, a mărturisit Dana Roba pentru click.ro .