Cum a surprins-o șoferul personal pe Andreea Esca în mașină, în timp ce o ducea la serviciu! Așa a filmat-o acesta pe șefa lui!

Andreea Esca, surprinsă chiar de șoferul ei într-o filmare inedită.

Se știe că Andreea Esca, deși are carnet, preferă să circule cu șoferul pe care l-a angajat de ani buni.

Andreea Esca este extrem de activă în mediul online, atât pe Instagram cât și pe Tik Tok și pe Facebook. De-a lungul anilor a făcut poate sute de poze în mașină, unde stă cuminte pe bancheta din spate, ca un adevărat șef. Numai că, zilele trecute, surpriză, șoferul ei a filmat-o pe Andreea Esca.

Acesta a făcut un scurt filmuleț în care apar amândoi, iar el o imită pe șefa lui.

Andreea Esca a fost filmata chiar de soferul ei[Sursa foto: Instagram]

”Bună seara, România! Bună seara, București! Andreea Esca, te salut”, spune șoferul vedetei de la Pro TV. A fost momentul în care Andreea, care era cu ochii în telefon, și-a dat seama că a fost filmată și începe să râdă și face cu mâna.

Este un semn că între Andreea Esca și șoferul ei este o relație de amiciție, din moment ce acesta face astfel de glume cu șefa lui.

Andreea Esca poartă mască și în mașină

Însă din filmulețul bărbatului se mai observă ceva: amândoi respectă regulile, prutând mască de protecție! Asta după ce, la începutul verii, Andreea Esca a fost infectată cu noul coronavirus. După ce s-a vindecat, vedeta de la Pro Tv a povestit calvarul prin care a trecut, mai ales pentru că soțul ei a fost în stare gravă.

Andreea esca respecta regulile si poarta masca[Sursa foto: Instagram]

”Nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată. Fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc acelora care m-au privit ca pe un om. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot. Atât am putut să duc. Sunt un om! (…) Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine. Doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații. (…) Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3”, a povestit Andreea Esca.