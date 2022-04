Cum ajunge Lumina Sfântă de la Ierusalim în casele noastre

In articol:

An de an, în noaptea Sfântă a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, creștinii merg la biserică pentru a lua lumina. Ce semnificație are Lumina de Paște și de ce este atât de important să aducem lumina în casele noastre.

Cum ajunge Lumina Sfânta de la Ierusalim în fiecare casă din lume

Lumina Sfântă sau focul haric care se aprinde în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim ajunge an de an în casele creștinilor.

În Sâmbăta Mare, flacăra este transportată de la Ierusalim, cu avionul, în toate țările ortodoxe. Lumina Sfântă este considerată cea mai veche minune a lumii creștine și a fost documentată consecvent în anul 1106. Ceremonia coborârii Focului Sfânt în mormântul lui Iisus Hristos este transmisă în direct în Grecia, Rusia, Ucraina, România, Belarus, Bulgaria, Georgia, Cipru, Liban și alte țări cu comunități majoritare creștin-ortodoxe.



Ce semnificație are Lumina Sfântă de la Ierusalim [Sursa foto: PixaBay]

Fiecare patriarhie națională se va ocupa apoi cu distribuirea mai departe către biserici, pentru ca la miezul nopții să fie împărțită credincioșilor.



Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare- pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare- sunt poliţişti civili, care nu sunt creştini.

Cât timp trebuie să păstrăm aprinsă Lumina Sfânta de la Ierusalim

De obicei, aceştia sunt trei: un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc. De asemenea, îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, uşa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii. Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese şi împarte lumina credincioşilor.

Lumânarea cu lumina de la biserică trebuie păstrată de-a lungul anului, de aceea ea nu este lăsată să se topească de Paște. De îndată ce trecem pragul, ne închinăm și stingem lumânarea de pragul de sus apoi o punem la păstrare lângă icoane. Este bine să păstrăm lumânarea de la Înviere și să o aprindem în momentele cele mai grele din an, când ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătate, pentru izbăvire și tărie în situațiile dificile ale vieții.



Tradiția mai spunecă este bine să faci semnul crucii cu fumul de la această lumânare, pe o grindă de lemn, pe un prag sau la vreo fereastră. În multe case vechi de la țară se știa câți ani aveau de la construcție după numărul crucilor din grindă. Era un semn de protecție împotriva duhurilor necurate și un semn care ocrotea familia de toate relele. Această lumânare se mai aprinde când sunt furtuni puternice vara, când tună și trăznește peste casă. e asemenea, se folosea lumânarea când se citeau rugăciuni pentru sănătate la dureri mari, dureri de oase, dureri de dinți și boli grele în familie.







surse: libertateapentrufemei.ro