Cum alegi covorul in functie de camera

Senzatia de a calca pe un covor de buna calitate, in loc de o podea rece sau de una care sa iti creeze disconfort, este una dintre cele mai mai placute. De aceea, alegerea covorului poate fi o provocare in sine. Sunt atat de multe intrebari: ce culoare, ce marime, unde sa le amplasezi si, chiar, cum sa faci un covor sa se integreze perfect in designul camerei? Randurile de mai jos te vor lamuri cum sa alegi corect un covor, dupa anumite criterii.

In functie de marime

In articol:

Pentru ca un covor sa arate bine, trebuie sa ii alegi marimea corespunzatoare. De exemplu, in dormitor, el trebuie sa incadreze patul. Nici mai mare, si nici mai mic. In living, exista tentatia sa asezi un covor mic intre canapea si fotolii. Nimic mai gresit! Evita aceasta abordare fiindca nu faci altceva decat sa pui accentul pe fiecare obiect in parte. Alege tot un covor care sa incadreze principalele piese de mobilier si toata incaperea va arata unitar.

In functie de material

Calitatea covorului va face diferenta, deoarece materialele sintetice se vor murdari si apoi se vor curata mult mai greu, iar petele vor fi mai persistente. Ia in considerare sa cumperi covoare din lana, pentru ca acesta este un material de foarte buna calitate. Alte materiale bune pentru covoare sunt polipropilena, o imitatie a lanii, bumbac sau sisal. Acestea pot fi mai ieftine, insa, covoarele sunt o adevarata investitie in timp, asa ca nu ezita sa le cumperi dintr-un material calitativ.

In functie de culoare

Culoarea influenteaza modul in care se simt persoanele care intra intr-o incapere. De aceea, nuantele nud te fac sa te gandesti la pace si liniste, culorile pigmentate puternic mentin ochii si creierul intr-o stare de alerta, iar cele inchise micsoreaza camerele. Cand vine vorba de covoare, nu pune accentul asupra lor, pentru ca ele au, mai degraba, rol utilitar decat estetic.

In functie de camera

Camera in care pui covoarele are un rol important pentru modul in care le asezi. In living, este indicat sa iei unele in marimi mari, in timp ce, pentru dormitor, asaza unele in marimi medii. In camerele copiilor, cel putin in primii ani din viata, nu pune covoare fiindca juniorii le-ar putea murdari constant.

In living, poti crea o atmosfera cozy si relaxanta daca amplasezi un covor care sa incadreze un fotoliu sezlong, langa un lampadar si o mica masa pentru un pahar cu apa sau o cana de ceai.

In functie de utilitatea sa

Daca nu te-ai gandit ca un covor poate avea mai multe utilizari, iata ca te ai inselat. Covoarele intregesc aspectul unui design, pe de o parte, iar, pe de alta, confera acel sentiment de confort. In camera copiilor, ele pot fi educative si chiar sa ii fereasca de rani, daca mai cad.

Cand iti cauti viitorul covor, gandeste-te la toate sfaturile de mai sus si alege unul care se potriveste cel mai bine pentru bugetul si stilul casei tale.