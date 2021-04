Cum ar arata internetul fara servicii SEO in anul 2021?

Daca serviciile SEO nu ar exista, crearea unui site de business, fie ca vorbim despre un magazin online sau o pagina de prezentare a produselor si serviciilor, ar fi similara cu deschiderea unui stand de limonada in interiorul unui garaj, cu usa inchisa.

Comparatia apartine specialistilor americani in marketing online, care explica faptul ca nimeni din exterior nu ar putea sti vreodata ca afacerea exista, fara ca tu sa investesti sume importante in publicitate.

Aceste servicii SEO le permit companiilor sa isi faca business-urile cunoscute folosind nimic mai mult decat continut bine realizat, informativ si relevant, actualizat in mod regulat. Site-urile cheltuie in continuare sume mari pe reclame platite (Google Ads), dar traficul organic, obtinut in urma cautarilor utilizatorilor, este in continua crestere si genereaza mult mai multi potentiali cumparatori, intrucat targhetarea este mult mai specifica.

Singurul mod prin care companiile pot obtine din ce in ce mai mult trafic organic, brand awareness, cumparatori noi si, in cele din urma, un profit mai ridicat, este sa apeleze la o agentie profesionista de servicii SEO.

Aceasta va realiza un audit al site-ului, va crea sau schimba strategia de cuvinte cheie folosita, va optimiza continutul de pe site (on page) conform respectivei strategii si va crea in mod regulat continut nou, original, despre produsele si serviciile respectivului business, pe care il va publica fie pe site-ul clientului (sub forma de articole de blog), fie pe alte site-uri cu o autoritate mare (proces numit link building).

In aceste conditii, intrebarea "Mai au rost serviciile SEO in 2021?" nu isi are sensul, chiar daca foarte multi asa-zisi experti autointitulati s-au grabit sa anunte de nenumarate ori "moartea" Search Engine Optimization.

Adevarul este ca SEO nu a disparut, ba din contra, este mai util si mai eficient decat oricand, transformandu-se, odata cu timpul, dintr-o activitate eminamente tehnica (crearea de meta tag-uri, schimb de link-uri, link building etc) intr-una orientata mai degraba catre experienta utilizatorului (crearea de continut original si relevant, un timp cat mai scazut de incarcare a paginilor, usurinta in navigare etc).

Algoritmii Google, de departe cel mai mare si utilizat motor de cautare din lume, au evoluat de-a lungul anilor, scotand in afara primelor pagini cu rezultatele cautarilor site-urile care jucau "murdar", practicand asa numitul "black hat SEO" (keyword

stuffing, continut ascuns, continut duplicat etc). In schimb, asa cum spuneam si mai sus, sunt recompensate firmele care practica servicii SEO "by the book", vazand in Search Engine

Optimization un mijloc de a-si ajuta clientii sa vanda mai mult, mai degraba decat un scop in sine.

Tocmai din acest motiv, unii vad relatia dintre Google si SEO drept una de "love/ hate". Pe de-o parte, Google "uraste" companiile care ofera servicii SEO pentru ca acestea ajuta site-urile sa ajunga in topul cautarilor in mod organic, fara a oferi bani catre motorul de cautare (pentru afisarea de Google Ads).

Pe de alta parte, Google le "iubeste", pentru ca acestea ofera rezultate relevante, iar utilizatorii vor continua sa foloseasca acest motor de cautare si nu se vor muta pe Yahoo sau Bing, intrucat gasesc intotdeauna ce isi doresc.