Cum ar fi fost prins în flagrant milionarul Mohammad Murad

Mohammad Murad ar fi fost dus la poliție după ce în ziua votării, oamenii lui de campanie ar fi oferit bani alegătorilor din Mangalia pentru a-l vota pe el. Afaceristul de origine libaneză candidează în calitate de candidat independent susținut de PSD la primăria din Mangalia.

Se pare că totul ar fi pornit după ce oamenii lui Mohammad Murad ar fi fost prinși în flagrant, în timp ce ofereau mită electorală. Se pare că ei ofereau bani din portbagajul mașinii pe care nu au vrut să-l deschidă în momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului.

Oamenii de campanie ai candidatului nu au vrut să deschidă mașina la solicitarea polițiștilor.

Astfel, la scurt timp a apărut și Mohammad Murad, care a avut același comportament vizavi de oamenii legii. În conformitate, toți au fost duși la secție pentru a da declarații cu privire la incidentul care s-a petrecut. În cel mai scurt timp, un procuror se va ocupa de caz.

Mai mult, martorii care au asistat la scenele desprinse parcă din filme nu au mai stat pe gânduri și au scos telefoanele mobile, filmând întreaga scenă.

Cine este milionarul Mohammad Murad

Milionarul a venit în România în urmă cu mai mulți ani pentru a studia medicina. Acesta a început să studieze la Iași, apoi s-a mutat la București. Murad a avut mai multe afaceri mici înainite de revoluție, iar în timp a devenit unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști de la noi din țară.

„Niciodată n-am uitat că sunt medic şi că fără milă şi bun-simţ nu poţi să fii corect. Am nişte valori pe care nu am vrut să le schimb – am făcut afaceri de zeci de milioane, am câştigat poate într-o zi şi 100.000 de euro, şi 200.000 de euro sau un milion, dar niciodată nu m-am simţit mai bine decât atunci când am operat, nu mâna întâi, un copil de 14 ani care venise cu peritonită. A trebuit să dau o şpagă de 20 de dolari atunci la spital ca să-mi dea mai mult ser fiziologic, ca să spălăm mai bine copilul. Pe vremea aceea erau cantităţi limitate de ser pentru fiecare operaţie. După operaţie, mama copilului m-a luat în braţe şi i-am spus că e totul perfect, iar când am refuzat şpaga de la ea a început să plângă şi atunci a ţipat la mine doctorul să iau cadoul” a spus Murad, potrivit businessmagazin.ro.