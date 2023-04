Cum arată acum Daniela Crudu, însărcinată în 8 luni! Fosta asistentă TV nu renunță nici acum la ținutele provocatoare

In articol:

Peste numai o lună, Daniela Crudu își va ține în brațe primul copil. Fosta asistentă TV își etalează burtica de graviduță în mediul online, dând de înțeles admiratorilor săi că este nerăbdătoare să vină ziua cea mare în care va naște.

Recent, bruneta a publicat cea mai noua imagine cu ea pe rețelele de socializare, însărcinată fiind în 8 luni.

Daniela Crudu va deveni mămică de fetiță. Daiana Maria se va numi cea mai importantă persoană din viața sa, care va veni pe lume în circa o lună. Ședințele foto cu burtica în prim plan sunt, pentru orice viitoare mămică, o amintire de neprețuit, pe care o le va privi de fiecare dată cu mult drag. Cum termenul se apropie cu pași repezi, fosta asistentă TV își dorește să aibă cât mai multe fotografii inclusiv din perioada în care fiica sa încă se afla în burtică.

Daniela Crudu este însărcinată în 8 luni

Nici în această perioadă a vieții sale Daniela Crudu nu a renunțat la ținutele provocatoare. De această dată, s-a fotografiat într-o ținută albă, formată dintr-un top și o fustiță tip balerină foarte scurte, din tulle.

Cum se simte Daniela Crudu în sarcină?

Spre norocul său, Daniela Crudu a avut un parcurs în sarcină relaxat. Nu s-a confruntat cu stări de rău și nici nu a avut alte probleme cu care cele mai multe dintre graviduțe se confruntă.

„Mă simt bine, totul decurge foarte bine, totul e foarte ok. Acum nu îmi mai doresc să mă expun foarte mult, să vorbesc, vreau să-mi văd de treaba mea. Pot în continuare să-mi văd de activitatea mea, sunt foarte nerăbdătoare să o strâng în brațe, abia aștept. Mai am și momente în care obosesc, dar oricum îmi fac de lucru, am treabă și nu stau să mă gândesc la partea asta, să iau în seamă.”, declara Daniela Crudu.