În 2013, Mariana Buică avea 25 de ani șli era considerată cea mai grasă femeie din România. A ajuns în primele pagini ale presei și toată lumea rămânea șocată atunci când tânăra mărturisea că ajunsese să cântărească 240 de kilograme.

Femeia, originară din Maglavit, județul Dolj, a reușit să slăbească mai mult de 100 de kilograme, după mai multe operații și o dietă severă.

a povestit Mariana Buică în 2014.

Acum, „cea mai grasă femeie din România” cântărește mult mai puțin decât înainte. Se îngrijește singură și are și doi copii pe care îi crește fără tată.

Mariana Buică ajunsese la capătul puterilor

La doar 25 de ani, Mariana Buică amenințase că-și va pune capăt zilelor. Nu mai suporta kilogramele în plus și faptul că trebuie să se bazeze pe mama ei pentru orice.

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. (…) Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”, povestea Mariana Buică.